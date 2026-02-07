韓球星要求朴恩斌「重現禹英禑」遭炎上！　球團緊急致歉

記者張筱涵／綜合報導

韓國職棒相關人士近日在社群平台引發討論。韓職「Kiwoom 英雄隊」球員李主形日前在演員朴恩斌的Instagram直播中留言，內容被部分粉絲認為不恰當，引發網友批評。

▲李主形要求朴恩斌用禹英禑語氣說話。（圖／翻攝自Instagram／eunbining0904）



朴恩斌4日透過Instagram進行直播，與粉絲分享近況，包含嘗試近期流行的「杜拜巧克力Q餅」，以及回應粉絲的生活小煩惱，氣氛輕鬆。直播過程中，卻出現一則來自李主形官方帳號的留言寫道：「請用禹英禑的說話方式說話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴恩斌曾在2022年人氣戲劇《非常律師禹英禑》中，飾演同時具備天才腦袋與自閉症光譜特質的新進律師「禹英禑」，該角色深受觀眾喜愛。對於該留言，朴恩斌在直播中並未做出任何回應。

▲朴恩斌在《非常律師禹英禑》中飾演有自閉症的律師禹英禑。（圖／翻攝自韓網）



不過，這則留言隨即在網路上引發討論，不少網友質疑其適切性，指出朴恩斌本人過去曾多次強調，對於模仿禹英禑的語調與行為相當謹慎，認為這涉及對自閉症族群的尊重與演員的倫理責任。

朴恩斌在2022年戲劇播畢後接受訪問時曾表示，自己在詮釋角色時「絕對避免模仿實際自閉症者的語言或行為」，並認為這是身為演員應負起的倫理責任。她也提到，為了更正確理解角色背景，曾主動查閱自閉症光譜相關診斷資料與專業書籍，避免將角色特質工具化或娛樂化。

過去也曾有YouTuber模仿禹英禑角色，引發「消費、戲謔自閉症者」的爭議。當時擔任該劇顧問的韓國拿撒勒大學教授金炳健（김병건）曾指出，「風刺應該是針對強者，而非弱勢族群」，直言以「模仿」作為娛樂，並不恰當。

針對此次事件，「Kiwoom 英雄隊」方面回應表示，李主形並非帶有特定意圖留言，本人也已意識到不妥之處，承認是自身疏忽所致。

李主形於2020年韓職新人選秀中，以第二輪第13順位加入LG雙子隊（LG Twins），並於2023年賽季中透過交易轉戰培證英雄隊，目前仍持續於一軍出賽。