《陽光女子合唱團》何曼希太狠！沒借位「真呼巴掌」　邱以太痛喊：被打更親近

記者蕭采薇／台北報導

由億萬票房導演林孝謙監製、綜藝鬼才李伯恩首度執導的校園奇幻喜劇《無法計算的青春》近日正式開拍！男女主角找來新生代男神邱以太，搭檔憑藉夯片《陽光女子合唱團》爆紅的「怪物新人」何曼希。兩人在片中飾演歡喜冤家，沒想到開拍第一天就上演「火熱動作戲」，何曼希為了劇情需要狠呼邱以太巴掌，讓她嚇得直呼：「超有罪惡感！」

▲《無法計算的青春》導演李伯恩（中）與四位新生代主演（左起）姜勝勛、曾薀帆、何曼希、邱以太合影。（圖／柒拾陸號原子提供）



第一天就呼巴掌！邱以太笑：被打更親近

邱以太繼《成功補習班》後再度穿上高中制服，飾演擁有「看見他人積分」超能力的邊緣高中生。他與何曼希組成的「青春CP」互動充滿火花，首日對戲就在圖書館上演全武行。

▲何曼希（左）首次擔任電影女主角，與第一次拍電影的曾薀帆有不少對手戲。（圖／柒拾陸號原子提供）

為了讓邱以太「醒腦」，何曼希必須使出全力呼巴掌。她回憶道：「那場戲真的很緊張，我長這麼大沒真的打過人，之前在《陽光》打人都是借位，這次要真打，瞬間超有罪惡感！」反倒是被打的邱以太相當看得開，笑說：「拍完這場戲反而拉近了我們的距離，對戲時更相信對方。」

《陽光》爆紅接女主 何曼希壓力大

何曼希近期因《陽光女子合唱團》人氣飆升，IG粉絲衝破22萬，第二部電影就擔綱女主角，她坦言壓力山大：「說不緊張是騙人的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，只能不斷提醒自己順其自然。」

▲奇幻校園愛情喜劇《無法計算的青春》主要演員（左起）何曼希、邱以太、姜勝勛與曾薀帆。（圖／柒拾陸號原子提供）



李伯恩轉行拍電影 被封「腦洞大開」導演

曾執導多部知名MV、近期在綜藝《夜市王》表現亮眼的李伯恩，這次首度挑戰電影長片導演。喜感十足的他，為了讓演員放鬆，開拍前還特地揪大家一起打籃球、唱KTV培養感情。

▲邱以太（左）在《無法計算的青春》裡飾演可以看到「世⼈積分數值」能⼒能力的高中生，姜勝勛（右）則是校內風雲人物。（圖／柒拾陸號原子提供）

邱以太笑稱李伯恩是他遇過最「腦洞大開」的導演：「他常即興加入笑點，每當抓到一個點，就能無限放大！」監製林孝謙也大讚李伯恩才華洋溢，為電影注入許多驚喜的創作能量。

客串陣容超華麗 安心亞、錦榮加盟

《無法計算的青春》描述高中生看見世人積分的奇幻故事，預計農曆年前殺青。除了曾參加《聲林之王2》的曾薀帆跨界飾演校花外，客串名單更是星光熠熠，包括丁寧、庹宗華、安心亞、錦榮、楊昇達等人都將驚喜現身。

▲《無法計算的青春》日前舉辦開鏡儀式，《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左4）擔任監製。（圖／柒拾陸號原子提供）