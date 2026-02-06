震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

記者蕭采薇／綜合報導

時尚圈傳出令人遺憾的噩耗！西班牙國際名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）驚傳在3日過世，得年僅21歲。據外媒報導，她的遺體在西班牙馬拉加（Malaga）的家中被發現，初步調查死因似乎是「自然死亡」，由於她年紀輕輕且平時活躍於伸展台，消息一出震驚各界。

▲名模Cristina Pérez Galcenco逝世，得年21歲。（圖／翻攝自官網）

剛搬新家為了唸書 竟在家中驟逝

據西班牙媒體《ABC》報導，克里斯蒂娜為了進入當地學校進修，前陣子才剛搬到馬拉加居住。沒想到本週二（3日）卻被發現陳屍在家中。對於年僅21歲的年輕生命突然消逝，且多家媒體報導指出死因被認定為「自然死亡」，令許多粉絲與業內人士感到相當錯愕與惋惜。

14歲就出道 走遍米蘭、巴黎時裝週

克里斯蒂娜雖然年輕，但在模特兒圈已累積豐富資歷。她14歲時就在西班牙奧維耶多（Oviedo）的坎波阿莫爾時裝秀（Campoamor Fashion Show）初試啼聲出道，憑藉高挑身材與氣勢，隨後幾年她的足跡遍布全球。

▲克里斯蒂娜14歲就登上伸展台，曾征戰馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等各大國際時裝週。（圖／翻攝自官網）

克里斯蒂娜曾征戰馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等各大國際時裝週，甚至也曾受邀到中國走秀，前途本是一片光明。只是這位才華洋溢的女孩太早離開人世，留給世人無限遺憾