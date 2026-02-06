ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許瑋甯突哽咽！淚揭「家人離世傷口沒癒合」　被問楊丞琳「頓3秒」高EQ回應

記者蕭采薇／台北報導

許瑋甯推出首部隨筆集《寫進時間的故事》，揭露一路以來的私密日記與成長心境。她6日現身台北國際書展舉辦簽書會，被問及「想對10年前的自己說什麼」時，她突然情緒湧上心頭，一度哽咽說不出話，充滿對離世親人的遺憾。不過當話題轉到老公邱澤與寶貝兒子Ian時，她又瞬間切換成「幸福人妻」模式，更機智化解了關於昔日閨蜜楊丞琳的敏感提問。

▲▼ 許瑋甯《寫進時間的故事》新書發表會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許瑋甯推出首部隨筆集《寫進時間的故事》，揭露一路以來的私密日記與成長心境。（圖／記者徐文彬攝）

痛失至親　傷口至今未癒合

許瑋甯向來給人冷靜、堅強的印象，但在活動上談及家人時難得展現脆弱一面。這幾年外公與阿姨相繼離世，對她而言是極大的打擊。她紅著眼眶坦言：「這對我們家來說是很大的傷口，到現在好像都還沒有癒合。」

自認是個「不喜歡後悔」的人，許瑋甯做任何事總是全力以赴，但在面對親情時，午夜夢迴仍不免自我懷疑。她哽咽說道，如果能回到十年前，最想告訴自己：「關於愛的人，再多做一點。」

▲▼ 許瑋甯《寫進時間的故事》新書發表會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許瑋甯聊到外公、阿姨等離世的家人，還是忍不住哽咽。（圖／記者徐文彬攝）

她解釋，雖然當時覺得已經給了很多，但隨著時間流逝，總擔心自己給的愛太主觀，或許跟家人需要的有落差，「如果不在的家人能看到現在這一切的幸福跟圓滿，是不是會更好？」

兒子會站了！邱澤「寵妻金句」閃瞎全場

雖然談及過往有些感傷，但聊到現在的家庭生活，許瑋甯臉上立刻洋溢母愛笑容。她分享兒子Ian最近解鎖新技能，已經學會扶著東西站起來，而且站起來後一定會回頭看她，眼神充滿期待，「他需要鼓勵，真的蠻可愛的！」她平時也常帶兒子去公園，甚至會讓他脫掉襪子踩草地，感受大自然。

▲▼ 許瑋甯《寫進時間的故事》新書發表會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許瑋甯一直以來都有寫日記的習慣，藉著新書出版，也回顧了過去的心情。（圖／記者徐文彬攝）

至於老公邱澤在家是否也是神隊友？許瑋甯透露，邱澤對兒子總是給予滿滿的情緒價值，不停地稱讚。被媒體追問邱澤是否也同樣會誇獎老婆？許瑋甯立刻甜笑回應：「一定要的吧！」回馬槍當場閃瞎眾人。

昔日紙條有楊丞琳？　8字機智回應

新書收錄了許瑋甯從小到大的日記，她笑說學生時期很愛寫日記，以前媽媽甚至會偷看，逼得她只好寫一本「假日記」給家人看，只是編假故事太累，沒幾天就放棄。念舊的她連學生時期傳的紙條都留著。

▲▼ 許瑋甯《寫進時間的故事》新書發表會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許瑋甯透露自己是念舊的人，不會保留情書，但有保存和好友們上課傳的紙條。（圖／記者徐文彬攝）

但被問到這些收藏中是否有昔日「華岡五人幫」好友楊丞琳的紙條？面對這題略顯尷尬的「前任與好友」考古題，見過大風大浪的許瑋甯反應相當快，她停頓了一下後幽默笑回：「這個私底下聊，不要成為標題。」高EQ輕輕帶過敏感話題。此外，今年她也多了新身分，斜槓擔任經紀人，目前旗下已有三位女藝人，準備將自己的演藝經驗傳承給新人。

 

