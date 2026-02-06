改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

記者蕭采薇／台北報導

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等實力派演員主演的電影《世紀血案》，日前才剛舉辦殺青記者會，豈料電影還沒上映，網路上卻已先掀起一波抵制潮！該片改編自台灣歷史上慘痛的「林宅血案」，卻傳出劇組未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝。而李千娜在記者會上的一席言論，以及殺青後在社群發文表示「很開心」，被網友痛批無法共情歷史傷痛，儘管她已火速刪文，仍止不住網友怒火，留言區慘遭灌爆。

▲《世紀血案》殺青記者會（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

改編歷史慘案 李千娜稱：可能不是那麼嚴重

《世紀血案》以懸而未解的「林宅血案」為核心，試圖重啟調查視角。李千娜在記者會上談及此敏感題材時表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」

▲《世紀血案》殺青記者會上，李千娜的發言遭到炎上。（圖／記者周宸亘攝）

然而，這番話聽在許多了解該段歷史的民眾耳裡顯得格外刺耳。不僅如此，李千娜在殺青後於社群平台發文寫下：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」對比林宅血案中林義雄母親與雙胞胎愛女慘死的沈重歷史，演員以「開心、安心」形容拍攝心情，被外界質疑對受害者家屬缺乏同理心，根本搞不清楚狀況。

網列「罪狀」喊拒看 刪文也滅不了火

除了李千娜，同劇演員的發言也備受爭議。飾演關鍵角色「林義雄」的夏騰宏透露是透過查閱大量資料、照片來揣摩神韻，間接證實劇組並未與仍在世的當事人林義雄進行訪談或取得授權；飾演孕婦的楊小黎更形容拍攝過程「有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感」，將嚴肅的政治血案比喻為偵探遊戲，引爆輿論撻伐。

▲《世紀血案》殺青記者會（左起）楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）



眼見風向不對，李千娜目前已悄悄刪除爭議貼文試圖止血，但網友並不買單，紛紛湧入她的社群留言怒轟：「對妳真是失望，接戲前應該做好戲劇背景調查，如果覺得沒有錯，為什麼要刪文？」、「刪得了文章，刪不了歷史」、「這不是娛樂片，是別人的血淚」、「真的失望，拒看！」

林宅血案傷痛未平 未上映先蒙陰影

▲《世紀血案》夏騰宏、寇世勳的發言，都有被網友認為不妥的地方。（圖／記者周宸亘攝）

回顧這起震驚社會的「林宅血案」，發生於1979年美麗島事件軍法大審期間的2月28日，兇手闖入林義雄家中，殺害其60歲母親及年僅7歲的雙胞胎女兒，僅長女重傷倖存，至今仍是台灣歷史上的一道傷痕。林義雄多年來只要身體狀況允許，都會在228當天前往墓園悼念。如今電影在爭議聲中殺青，是否能如期上映、觀眾買不買單，已成為最大變數。