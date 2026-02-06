ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清

記者蔡宜芳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李雅英捐款新台幣29萬元給兒福聯盟，意外被出征，連女星郁方都氣憤表示「不要亂捐錢」，掀起各界關注。在李雅英的經紀公司發聲道歉後，兒福聯盟也於6日做出回應，除了感謝李雅英親自到訪關心，同時澄清網傳的資料內容，呼籲大眾持續監督。

▲▼李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英捐款給兒福聯盟，沒想到卻掀起爭議。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

兒福聯盟6日發文感謝李雅英在9日生日前夕，捐款29萬元響應「偏鄉長假資助計畫」，更透露李雅英親自到訪聆聽計畫、暖心囑咐「要好好照顧孩子」。針對社群上的質疑聲浪，兒福聯盟坦言，許多討論引用的是2019年之前的數據，但事實上這五年間，單位已進行大幅度的服務轉型與財務調整，希望能藉此機會向大眾說明目前的運作現況，避免愛心因資訊落差而被誤解。

兒福聯盟公開財務數據指出，2019年支出為4.19億元，但到了2024年預計支出將達到6.69億元，收支比已提升至146%，將資源全力用於社會需求。另外，兒福聯盟今年度直接服務了超過9000位孩子，並提供3.4萬人次的經濟補助，「兒福聯盟所有財務資訊皆經會計師簽證，並公布於官網及自律聯盟網站，歡迎各界持續監督關注。」

▲▼李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清。（圖／翻攝自Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

▲兒福聯盟發聲。（圖／翻攝自Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

針對李雅英支持的偏鄉計畫，兒福聯盟表示，該服務已持續超過15年，每年都會依照孩子需求提供寒冬物資、紅包與年菜，並透過寒假營隊延長照顧，「再次感謝雅英愛心支持，我們會如實的將捐款使用在服務上，服務不中斷，給孩子最好的照顧。」

另一方面，郁方在得知李雅英經紀公司發聲後，也在社群PO文表示：「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心。祝福雅英，生日快樂！你超棒的啦！台灣愛你！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李雅英兒福聯盟郁方

