還原王月腦傷真相　曾國城「她有福報一定會好」

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥曾國城今天出席三立尾牙，並透露將招待員工前往越南胡志明市旅遊，不過他也被問到好友王月腦部開刀的傷勢，他面色凝重表示：「她自己覺得不舒服，想要自己開車去就醫，結果被發現倒在花圃。」並說王月目前比較虛弱，所以不敢去探望，但她有福報一定會好。

▲曾國城還原王月受傷始末。（圖／記者葉文正攝）

曾國城經營曾拌麵多年，年年都會發年終犒賞員工，他透露：「去年美國跟歐洲的業績特別好，還有一些比較小的國家，業績也都很好，所以接下來會帶員工去胡志明市旅遊，因為聽說當地好吃好玩，所以帶大家去開心一下。」

▲曾國城透露要帶員工去胡志明市旅遊。（圖／記者葉文正攝）

而談到好友王月之前腦傷休養中，曾國城則表示：「我知道的情況是，他自己有感覺到身體不舒服了，想要自己開車到醫院就醫，然後就出車禍，幸好她撞到花圃有被看到，及時送她去就醫，所以也沒有拖到時間，目前比較虛弱，所以我也還不敢去探視她，透過身邊的人知道她的情況。」

而他之前體重逼近百公斤，現在藉著飲控與部分針劑，已經維持85公斤兩個月了，希望能夠繼續保持，因為瘦太多醫生也不建議。