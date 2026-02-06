ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 林雨宣 吳建豪 楊冪 肖戰 政學zedx 許志豪

還原王月腦傷真相　曾國城「她有福報一定會好」

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥曾國城今天出席三立尾牙，並透露將招待員工前往越南胡志明市旅遊，不過他也被問到好友王月腦部開刀的傷勢，他面色凝重表示：「她自己覺得不舒服，想要自己開車去就醫，結果被發現倒在花圃。」並說王月目前比較虛弱，所以不敢去探望，但她有福報一定會好。

▲曾國城還原王月受傷始末。（圖／記者葉文正攝）

▲曾國城還原王月受傷始末。（圖／記者葉文正攝）

曾國城經營曾拌麵多年，年年都會發年終犒賞員工，他透露：「去年美國跟歐洲的業績特別好，還有一些比較小的國家，業績也都很好，所以接下來會帶員工去胡志明市旅遊，因為聽說當地好吃好玩，所以帶大家去開心一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾國城還原王月受傷始末。（圖／記者葉文正攝）

▲曾國城透露要帶員工去胡志明市旅遊。（圖／記者葉文正攝）

而談到好友王月之前腦傷休養中，曾國城則表示：「我知道的情況是，他自己有感覺到身體不舒服了，想要自己開車到醫院就醫，然後就出車禍，幸好她撞到花圃有被看到，及時送她去就醫，所以也沒有拖到時間，目前比較虛弱，所以我也還不敢去探視她，透過身邊的人知道她的情況。」

而他之前體重逼近百公斤，現在藉著飲控與部分針劑，已經維持85公斤兩個月了，希望能夠繼續保持，因為瘦太多醫生也不建議。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曾國城

推薦閱讀

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

9小時前

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

10小時前

民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

11小時前

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

7小時前

民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

7小時前

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

22小時前

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！　醫曝生二胎急速惡化

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！　醫曝生二胎急速惡化

2/5 12:24

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

2/5 10:04

AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

12小時前

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

14小時前

《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

9小時前

「胸前透視」主持尾牙！《黑澀會》女星認1部位動手腳：後悔沒早點做

「胸前透視」主持尾牙！《黑澀會》女星認1部位動手腳：後悔沒早點做

13小時前

熱門影音

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
具俊曄雨天也陪著大S　淚回：熙媛比我辛苦...

具俊曄雨天也陪著大S　淚回：熙媛比我辛苦...
為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
小刀曝大S性格「就是個俠女」　超挺經紀人還願意賺錢養好友

小刀曝大S性格「就是個俠女」　超挺經紀人還願意賺錢養好友
女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

阿雅忍淚談大S！一度說不下去　「熙媛不喜歡我們哭哭啼啼」

阿雅忍淚談大S！一度說不下去　「熙媛不喜歡我們哭哭啼啼」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

看更多

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

24分鐘前0

許瑋甯突哽咽！淚揭「家人離世傷口沒癒合」　被問楊丞琳「頓3秒」高EQ回應

30分鐘前0

李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清

43分鐘前177

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

2小時前30

張捷雨中騎車聽婦人哭喊「救救我」　怕詐騙仍停車…暖舉感動網

2小時前0

還原王月腦傷真相　曾國城「她有福報一定會好」

2小時前10

昔雞排女王店面收攤3年　轉行做電商「賣年菜狂吸百萬」超猛現況曝

3小時前20

聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

3小時前0

鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

3小時前2

徹底決裂？布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎：傷口上灑鹽

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟
    9小時前6675
  2. 民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地
    10小時前9834
  3. 民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」
    11小時前6423
  4. 李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉
    7小時前3433
  5. 傅孟柏開第一槍怒轟民視
    7小時前4215
  6. 比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！
    22小時前108
  7. 大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！
    2/5 12:247852
  8. 錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵
    2/5 10:041613
  9. AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」
    12小時前1419
  10. 女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌
    14小時前103
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合