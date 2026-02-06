昔雞排女王店面收攤3年　轉行做電商「賣年菜狂吸百萬」超猛現況曝

記者蔡琛儀／台北報導

農曆年節將屆，金曲歌王翁立友領軍旗下師妹蕭玉芬、唐儷及林琇琪今（6日）到台北市迪化街年貨大街採買開運美食。有「雞排女王」封號的唐儷，三年多前自己的雞排店無預警收攤，如今除了擔任規劃雞排創業諮詢輔導，也和弟弟跨界電商賣年菜組合，去年賺了上百萬，今年業績更上一層樓。

▲蕭玉芬（右起）、翁立友、唐儷、林琇琪攜手逛年貨大街 。（圖／豪記提供）

唐儷經營的是艋舺新生代電商，今年針對小資族群銷售年菜，她開心表示：「還沒結算，去年賣了7、8千組，今年希望破萬組。」而前陣子朋友問她要不要去美國開雞排快閃店，她坦言人手不足，因此打消念頭，目前先以輔導他人開店為主。

而她之前一直都想帶兒子飛日本賞雪，但期間遇到疫情而將計劃暫時擱置，日前終於讓兒子如願所償的玩雪，今年過她特別推掉演出邀約，想在家與家人歡聚，今年應兒子要求，開箱新買的電烤爐，在家享受燒肉料理，直言：「這個不同過往的圍爐守歲，讓我很期待！」

對於馬年的期許，唐儷表示去年圓夢與翁立友對唱，演出邀約與通告滿檔，不忘感謝翁立友帶她去安太歲，「讓我有個豐收的蛇年，而馬年更旺，目前演出邀約已預約到九月，而且還持續的增加中，超開心的啦！」