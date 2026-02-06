張捷雨中騎車聽婦人哭喊「救救我」　怕詐騙仍停車…暖舉感動網

記者蔡宜芳／綜合報導

八點檔男星張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒。他6日透露，和妻女騎單車準備回家時，偶遇一名賣花婦人哭喊「救救我」，一家三口因為怕對方真的有事求助，便立刻停車，充滿洋蔥的貼文讓網友也相當感動。

▲張捷和夏如芝育有一個女兒。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷表示，當時在雨中騎車，突然聽到有人用哭聲求助說「救救我，拜託」，「老實說⋯現在的社會充斥著詐騙、怪人、怪事，也讓很多人選擇冷漠、選擇不多看一眼，但那一刻，我們馬上停車，因為心裡想的是，萬一她真的需要幫助呢？」

原來求救的婦人是要賣花，且一朵只要15元、八朵50元，價格便宜到讓張捷感到驚訝，「芝芝（夏如芝）給了100元，拿了五朵，說不需要找了，她（婦人）卻還是把50元找回來，那不是計較，而是她努力守住自己的尊嚴。」

▲夏如芝向求助的婦人買花。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

回程路上，張捷想到婦人在冷雨中努力工作，卻不願多拿錢，忍不住流下眼淚，「也許⋯她是真的很著急、真的很需要幫助，才會說出那句『救救我、拜託』⋯」他也慶幸這一幕被女兒看見了，「她會記得，爸媽沒有假裝沒聽到，沒有因為害怕而離開，而是選擇相信善良一次。」

張捷認為，對於孩子的身教極其重要，比起說教，親眼見證父母伸出援手，更能讓孩子在充滿防備的社會中，看見人性的光輝，「我們不是教她這個世界沒有壞人，而是想讓她知道，就算世界不完美，我們仍然可以選擇溫柔。」一家人的暖舉也被網友大讚。