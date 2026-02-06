聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

記者葉文正／台北報導

《豆腐媽媽》出現工安意外，替身多處受傷目前住院中，今天家屬也出面控訴「沒有保險」整個手變紫色。而過去拍過不少八點檔的苗可麗今天在三立尾牙時則表示：「我盡量不做危險的動作，我連拍水中的戲都有替身，可能會被認為是不敬業的演員。」

▲苗可麗今天出席三立尾牙。（圖／記者葉文正攝）

苗可麗表示，今天忙一整天，不太清楚《豆腐媽媽》發生的情況，但是有自己原則：「我盡量都不拍危險的戲，吊鋼絲的，甚至落水戲都不拍，但是有回真的沒辦法，跟陳霆一起有落水戲，我也是相當小心，劇組知道我的狀況，也有幫我請替身，我或許會被認為是不敬業的演員，但我真的無法。」對於人身安全相當重視。

▲苗可麗七月將前往英國。（圖／記者葉文正攝）

苗可麗也提到，等等就要回台中陪伴爸爸，也提到爸爸失智後的無奈：「去年因為他意識不清，我就想說包少一點，但我發現他好像不高興，所以我今年應該會包跟往年一樣，反正他就放在那邊，也沒關係。」

而苗可麗女兒出國念書已久，今年七月即將畢業，苗可麗也說自己會飛往英國，參加女兒的畢業典禮，而最近意外看到過去跟媽媽的影片，又讓他淚如雨下，她也說真的忍不住，因為媽媽過世未滿一年，今年過年也會低調過。