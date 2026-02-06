鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

記者蕭采薇／台北報導

話題懸疑影集《百萬人推理》，6日舉辦上線前媒體聯訪，監製吳孟謙、導演蘇文聖（蘇三毛）率領主演鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜（大霈）、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙等人盛大出席。男神鄭伊健難得接演台劇，導演蘇文聖驚喜揭露，這次鄭伊健的角色其實是「配音」，且獻聲的竟然是男星 Darren（邱凱偉），連導演都大讚：「真的絕配！」

男神降臨！監製：帥爸爸只能是陳浩南

《百萬人推理》集結超強卡司，大家好奇如何請動鄭伊健？監製吳孟謙笑說：「我們想找一個『爸爸年紀』，但是要『非常帥』的男主角，想來想去只能是銅鑼灣的陳浩南了！」

至於觀眾關心的配音問題，導演蘇文聖透露，雖然採用配音，但鄭伊健在現場仍敬業地背下所有台詞對戲。原本劇組想找當年《古惑仔》陳浩南的御用配音員，無奈老師年事已高，只好另覓人選。蘇文聖說：「因為想找稍微帶點港腔的聲音，試了很多人，最後找到 Darren（邱凱偉），真的非常適合！」

李李仁拿簽名抵紅包 婁峻碩對視浩南哥軟腳



鄭伊健魅力橫掃全場，連李李仁都瞬間化身小粉絲。他笑說連兒子都視鄭伊健為偶像，甚至下一代都難擋「陳浩南」魅力。李李仁更幽默自爆：「剛剛我已經去幫我兒子要伊健哥的簽名了，這樣就可以當作今年的紅包！」省錢妙招讓全場笑翻。

婁峻碩回憶起與鄭伊健的吵架戲，坦言當下真的有種「跟陳浩南對峙」的錯覺，下戲後忍不住用粵語大喊經典台詞：「銅鑼灣只可以有一個浩南！」大霈則在一旁眼冒愛心許願：「我很想演陳家任（鄭伊健 飾）的太太，希望有下一季《後母的逆襲》！」

屁孩組群組「都在聊鄭伊健」 老人組因老花解散

戲中飾演網紅團體「胃發炎」的婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒，為了培養默契私下創了群組，沒想到話題全歪樓。導演爆料：「他們群組都在討論鄭伊健大哥的豐功偉業，大頭貼甚至是伊健哥的平頭照。」

相較於年輕人的熱血，李李仁則自嘲「大人組」也有群組，原本是為了線上組隊玩VR遊戲，結果後來很少約，原因竟是：「大家都漸漸有老花眼了！」超展開的理由引發哄堂大笑。

《百萬人推理》春節燒腦上線



《百萬人推理》描述鄭伊健飾演的過氣刑警與婁峻碩飾演的網紅聯手偵查連續殺人案。鄭伊健表示自己也是平台的忠實粉絲，大讚這次跨足影集是全新突破，呼籲觀眾：「這部影集讓人思考很多，剛好過年期間上線，大家有空可以一起追劇、一起推理。」影集將於2月12日上線。

