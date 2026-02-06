徹底決裂？布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎：傷口上灑鹽

記者蕭采薇／綜合報導

英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的家庭矛盾似乎愈演愈烈，甚至已經到了無法挽回的地步。布魯克林近日被發現，將手臂上原本「致敬父親」的刺青蓋掉，繼先前蓋掉獻給媽媽維多利亞的圖案後，再次狠狠傷了家人的心，知情人士更形容此舉簡直是在貝克漢的「傷口上灑鹽」。

▲「貝克漢長子」布魯克林（左），手臂上原本有個獻給父親的刺青，上面寫著「DAD」。（圖／翻攝自IG）



刺青雷射蓋圖！「Dad」字樣消失了



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外媒報導，26歲的布魯克林近日與愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）在洛杉磯外出時，被眼尖媒體發現右手上的刺青有了變化。他原本在船錨圖案上刺有「Dad」（爸爸）的字樣，如今卻除去了這個刺青，並用三個無法辨識的黑色幾何圖形完全覆蓋。

知情人士透露：「布魯克林對原本的字樣進行了雷射去除手術，他就是想要它消失。」由於布魯克林先前也蓋掉了胸口獻給媽媽維多利亞（Victoria Beckham）的刺青，這次連爸爸都不留情面，被視為這場家庭戰爭中的最新羞辱。

▲「貝克漢長子」布魯克林與富二代女星妮可拉佩茲結婚後，如今走到決裂這步。（圖／翻攝自IG）

控家人洩漏負面新聞 拒絕和解

報導指出，布魯克林與貝克漢夫婦、弟弟羅密歐、克魯茲以及妹妹哈珀的關係持續緊繃。布魯克林指控家人對媒體洩漏關於他與老婆妮可拉的負面新聞，因此表態「無意和解」。

消息來源表示：「對布魯克林來說，這裡面有太多的傷害和痛苦，如果還在身上留著致敬家人的刺青，對他而言太虛偽了。」

▲貝克漢一家過去和樂融融的景象，如今已不復見。（圖／翻攝自貝克漢IG）

貝克漢脖子還留著愛子暱稱 對比超殘酷

令人心酸的是，50歲的大衛貝克漢昨日才在社群媒體上曬照，照片中依然清晰可見他在2015年為了紀念兒子，在脖子上刺的「Buster」（布魯克林的小名）刺青。相比之下，布魯克林手臂上原本寫著「Love you Bust」的刺青雖然還在，但也已經隨時間淡化。

知情人士感嘆，貝克漢看到兒子先是蓋掉媽媽的刺青，現在連獻給爸爸的也不留，「這真的會很痛，看起來非常殘忍，無疑是在傷口上灑鹽。」