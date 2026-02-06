AV女神「重大消息」準時公告　河北彩花又回來了

▲河北彩伽改名回河北彩花。（圖／翻攝自IG／saika_kawakita__official）

記者陳致平／台北報導

「天下第一人」河北彩花今日預告將宣布重大消息，引發死忠鐵粉紛紛臆測，「不會是宣布引退吧...」所幸傍晚於個人社群平台 X 投下的震撼彈並非離別，而是令粉絲驚喜的喜訊。她正式宣布移籍至業界老牌大型經紀公司T-Powers，並將藝名由河北彩伽改回巔峰時期的河北彩花，象徵回歸初心，開啟演藝生涯的新篇章。

河北彩花今日稍早預告「晚間將有重大宣布」時，曾引發網路哀鴻遍野，網友擔憂她會追隨前輩腳步引退，紛紛留言「是不好的預感」、「難道要結婚了？」、「求妳不要走」。隨著答案揭曉，粉絲終於鬆了一口氣。

事實上，河北近年來展現了強大的轉型野心，不僅在成人產業坐穩天花板位置，更積極跨足主流演藝圈。她以藝名「萌名」（moena）跨界樂壇推出單曲《一直在一起》；影視方面，更參與了日劇《桃之歌》（ももの唄）的演出。此外，她也跨入旅遊頻道拍攝，透過鏡頭記錄旅程，展現其私下親和且多元的一面，往全方位藝人化的趨勢明顯。

▲河北彩投身T-Powers，其為業界規模最大的經紀公司。（圖／翻攝自IG／saika_kawakita__official）

重回起點「河北彩花」 成為波多野結衣同門師妹 她在聲明中感性寫道，「致一直以來支持我的大家，這次我決定移籍至 T-Powers 事務所，藝名也將改回河北彩花。我會非常珍惜這次的機會，並努力更進一步。」值得注意的是，此次她加盟的 T-Powers 是業界極具影響力的豪門經紀公司，「暗黑女神」波多野結衣、大槻響等傳奇女優也曾在旗下。

2018 年出道的河北彩花憑藉「無可挑剔的透明感」橫掃業界。她在 2021 年發行的 VR 作品，按讚數高達驚人的 5.1 萬次，該數據甚至比前輩三上悠亞的最高紀錄還多出2萬次，這項「傳說級紀錄」至今仍是 S1 公司歷史最高保持者。即便中間曾短暫隱退兩年，復出後的人氣依舊無人能敵。

▲一劍浣春秋指出，河北彩花未來更可能在亞洲市進行更多廣告代言與跨界活動。。（圖／翻攝自IG／saika_kawakita__official）

對此，AV 達人一劍浣春秋分析道，這不是河北彩花第一次更換經紀公司，上一次是離開出道時的經紀公司投效 Mines。而此次選擇 T-Powers，除了該公司規模最大、制度完善外，更是看中其強大的跨界資源。移籍新東家後，顯示河北彩花短期內絕不會引退，未來更可能在亞洲市進行更多廣告代言與跨界活動。