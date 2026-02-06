ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
西城男孩高雄開唱險缺席！自爆「沒趕上飛機」改搭高鐵　3人驚喜宣布：明年見

記者蕭采薇／綜合報導

英國「21世紀最暢銷男團」Westlife（西城男孩）歡慶成軍25週年，特別將倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的豪華規格，原汁原味搬到高雄！在高雄流行音樂中心開唱，吸引超過3800名樂迷朝聖。成員尼基（Nicky）更在台上自爆，其實這次來台過程超驚險，竟然「沒趕上飛機」，最後是靠台灣高鐵才順利抵達，逗趣經歷讓全場笑翻。

▲西城男孩歡慶25週年高雄揭序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲西城男孩歡慶25週年，高雄開唱揭開序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

倫敦規格搬進高雄！3800人陷回憶殺

這場演出是西城男孩音樂旅程的全新篇章，為了呈現最完美的聽覺饗宴，他們攜手英國樂手陣容與「台北愛樂管弦樂團」（Taipei Philharmoniker）合作，以磅礡的交響樂編制重新演繹經典。

尼基（Nicky）、奇恩（Kian）、尚恩（Shane）三人身穿俐落黑色西裝，以《World of Our Own》氣勢開場，瞬間點燃全場熱情。緊接著《If I Let You Go》、《My Love》等神曲連發，當熟悉的旋律響起，現場頓時化身大型KTV，不少歌迷更是邊唱邊感動落淚。

轉機出包！尼基自爆「搭高鐵」趕場

人氣王尼基在中場Talking時，幽默分享了這次「南下」的驚魂記。他自爆：「我們真的很開心來到高雄！但其實昨天原本要從新加坡經香港轉機，結果沒趕上飛機！」一行人最後只好先飛到台北，再轉搭台灣高鐵一路南下趕場。雖然過程波折，但感受到台灣交通的便利與熱情，這段在地化的「高鐵奇遇記」也讓台下歌迷笑聲不斷。

▲西城男孩歡慶25週年高雄揭序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲一夜限定的西城男孩演出，回憶殺金曲搭配管弦樂。（圖／Live Nation Taiwan提供）

奇恩也感性表示：「今晚非常特別，原本這是我們在英國聖誕節期間的限定演出，希望能帶給一直支持我們的你們。」感謝高雄粉絲25年來的不離不棄。

改歌詞寵粉「我需要高雄」　相約明年見

為了回饋台灣歌迷，西城男孩展現滿滿誠意，演唱《Mandy》時巧妙將歌詞改成「I need you today, oh 高雄」，瞬間融化全場少女心。演唱會重現了19首招牌名曲，包括多年未Live演出的輕快舞曲《Bop Bop Baby》以及經典《Uptown Girl》。

▲西城男孩歡慶25週年高雄揭序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲許願明年重返開唱！西城男孩歡慶25週年高雄揭序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

當《You Raise Me Up》響起時，全場亮起手機燈海，畫面唯美動人。安可環節三人換上白西裝獻唱《Swear It Again》，尚恩更在尾聲激動大喊：「沒有你們，就沒有西城男孩，期待明年再回來唱給你們聽！」驚喜留下「明年見」的承諾，為這場充滿回憶與淚水的夜晚畫下完美句點。

 

西城男孩Westlife

搜人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

剛剛
剛剛
18分鐘前0

昔雞排女王店面收攤3年　轉行做電商「賣年菜狂吸百萬」超猛現況曝

27分鐘前0

聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

59分鐘前0

鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

1小時前1

徹底決裂？布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎：傷口上灑鹽

1小時前0

RIIZE日籍成員抵澳門「突遭禁演」　主辦道歉：預料之外的突發狀況

1小時前0

西城男孩高雄開唱險缺席！自爆「沒趕上飛機」改搭高鐵　3人驚喜宣布：明年見

2小時前42

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

2小時前0

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

2小時前128

《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉　「已付清醫藥費」承諾全面檢討

2小時前22

遭控沒保險！《豆腐媽媽》劇組反擊：替身說OK才跳　曝「家屬提8訴求」

