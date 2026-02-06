西城男孩高雄開唱險缺席！自爆「沒趕上飛機」改搭高鐵　3人驚喜宣布：明年見

記者蕭采薇／綜合報導

英國「21世紀最暢銷男團」Westlife（西城男孩）歡慶成軍25週年，特別將倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的豪華規格，原汁原味搬到高雄！在高雄流行音樂中心開唱，吸引超過3800名樂迷朝聖。成員尼基（Nicky）更在台上自爆，其實這次來台過程超驚險，竟然「沒趕上飛機」，最後是靠台灣高鐵才順利抵達，逗趣經歷讓全場笑翻。

▲西城男孩歡慶25週年，高雄開唱揭開序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

倫敦規格搬進高雄！3800人陷回憶殺

這場演出是西城男孩音樂旅程的全新篇章，為了呈現最完美的聽覺饗宴，他們攜手英國樂手陣容與「台北愛樂管弦樂團」（Taipei Philharmoniker）合作，以磅礡的交響樂編制重新演繹經典。

尼基（Nicky）、奇恩（Kian）、尚恩（Shane）三人身穿俐落黑色西裝，以《World of Our Own》氣勢開場，瞬間點燃全場熱情。緊接著《If I Let You Go》、《My Love》等神曲連發，當熟悉的旋律響起，現場頓時化身大型KTV，不少歌迷更是邊唱邊感動落淚。

轉機出包！尼基自爆「搭高鐵」趕場

人氣王尼基在中場Talking時，幽默分享了這次「南下」的驚魂記。他自爆：「我們真的很開心來到高雄！但其實昨天原本要從新加坡經香港轉機，結果沒趕上飛機！」一行人最後只好先飛到台北，再轉搭台灣高鐵一路南下趕場。雖然過程波折，但感受到台灣交通的便利與熱情，這段在地化的「高鐵奇遇記」也讓台下歌迷笑聲不斷。

▲一夜限定的西城男孩演出，回憶殺金曲搭配管弦樂。（圖／Live Nation Taiwan提供）

奇恩也感性表示：「今晚非常特別，原本這是我們在英國聖誕節期間的限定演出，希望能帶給一直支持我們的你們。」感謝高雄粉絲25年來的不離不棄。

改歌詞寵粉「我需要高雄」 相約明年見

為了回饋台灣歌迷，西城男孩展現滿滿誠意，演唱《Mandy》時巧妙將歌詞改成「I need you today, oh 高雄」，瞬間融化全場少女心。演唱會重現了19首招牌名曲，包括多年未Live演出的輕快舞曲《Bop Bop Baby》以及經典《Uptown Girl》。

▲許願明年重返開唱！西城男孩歡慶25週年高雄揭序幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

當《You Raise Me Up》響起時，全場亮起手機燈海，畫面唯美動人。安可環節三人換上白西裝獻唱《Swear It Again》，尚恩更在尾聲激動大喊：「沒有你們，就沒有西城男孩，期待明年再回來唱給你們聽！」驚喜留下「明年見」的承諾，為這場充滿回憶與淚水的夜晚畫下完美句點。