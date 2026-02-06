ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 林雨宣 吳建豪 楊冪 肖戰 政學zedx 許志豪

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

記者蔡宜芳／綜合報導

民視《豆腐媽媽》劇組在拍攝期間發生重大工安意外，蘇姓男替身演員於1月20日拍攝墜樓戲時，從四節高台墜落，導致頭部重創昏迷，事件掀起各界關注。對此，金馬影帝莫子儀於6日發聲，痛心要求劇組負責，並轉發了台北市電影戲劇業職業工會的聲明。

▲▼ 《豆腐媽媽》替身演員墜樓！摔出氣墊「顱內出血」勞檢處出手了 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲《豆腐媽媽》替身演員拍戲時摔出氣墊，導致顱內出血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

莫子儀透露，蘇姓傷者是自己的好友，也是一位認真努力的好演員，「很難過發生這樣不應該發生的意外。」他也向電視台與劇組喊話，希望對方能負起完全責任並檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！他痛心：請劇組負責。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀 MO Tzu-yi Morning）

▲莫子儀為替身好友發聲。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀 MO Tzu-yi Morning）

莫子儀也轉貼了台北市電影戲劇業職業工會的聲明，工會譴責電視台與製作公司態度消極、不主動處理，「任何將職災視為『個人不幸』、將安全視為『拍完再說』的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。」工會強調，目前已協助家屬委託律師面對勞檢與刑事責任追究，絕不容許這起血淚職災被當成一次性的「意外」敷衍帶過。

工會也點出系統性問題，批評資方為趕拍攝時程，不僅未依職安法聘請安全人員，當日甚至未發正式通告讓動作指導到場，「上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。」工會強調，任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對工會最堅決的行動。只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，工會就不會停止發聲，誓言為受害者討回公道。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

工安事故替身墜樓莫子儀影視工會職災追究

推薦閱讀

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

6小時前

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

8小時前

民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

8小時前

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

19小時前

民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

5小時前

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

4小時前

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！　醫曝生二胎急速惡化

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！　醫曝生二胎急速惡化

2/5 12:24

AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

9小時前

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

11小時前

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

2/5 10:04

《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

7小時前

「胸前透視」主持尾牙！《黑澀會》女星認1部位動手腳：後悔沒早點做

「胸前透視」主持尾牙！《黑澀會》女星認1部位動手腳：後悔沒早點做

10小時前

熱門影音

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
具俊曄雨天也陪著大S　淚回：熙媛比我辛苦...

具俊曄雨天也陪著大S　淚回：熙媛比我辛苦...
為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
小刀曝大S性格「就是個俠女」　超挺經紀人還願意賺錢養好友

小刀曝大S性格「就是個俠女」　超挺經紀人還願意賺錢養好友
女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

阿雅忍淚談大S！一度說不下去　「熙媛不喜歡我們哭哭啼啼」

阿雅忍淚談大S！一度說不下去　「熙媛不喜歡我們哭哭啼啼」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

看更多

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

昔雞排女王店面收攤3年　轉行做電商「賣年菜狂吸百萬」超猛現況曝

27分鐘前0

聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

59分鐘前0

鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

1小時前1

徹底決裂？布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎：傷口上灑鹽

1小時前0

RIIZE日籍成員抵澳門「突遭禁演」　主辦道歉：預料之外的突發狀況

1小時前0

西城男孩高雄開唱險缺席！自爆「沒趕上飛機」改搭高鐵　3人驚喜宣布：明年見

2小時前42

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

2小時前0

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

2小時前128

《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉　「已付清醫藥費」承諾全面檢討

2小時前22

遭控沒保險！《豆腐媽媽》劇組反擊：替身說OK才跳　曝「家屬提8訴求」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟
    6小時前6473
  2. 民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地
    8小時前9634
  3. 民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」
    8小時前6423
  4. 比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！
    19小時前108
  5. 傅孟柏開第一槍怒轟民視
    5小時前4215
  6. 李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉
    4小時前3433
  7. 大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！
    2/5 12:247852
  8. AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」
    9小時前1419
  9. 女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌
    11小時前103
  10. 錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵
    2/5 10:041613
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合