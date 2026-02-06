《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

記者蔡宜芳／綜合報導

民視《豆腐媽媽》劇組在拍攝期間發生重大工安意外，蘇姓男替身演員於1月20日拍攝墜樓戲時，從四節高台墜落，導致頭部重創昏迷，事件掀起各界關注。對此，金馬影帝莫子儀於6日發聲，痛心要求劇組負責，並轉發了台北市電影戲劇業職業工會的聲明。

▲《豆腐媽媽》替身演員拍戲時摔出氣墊，導致顱內出血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

莫子儀透露，蘇姓傷者是自己的好友，也是一位認真努力的好演員，「很難過發生這樣不應該發生的意外。」他也向電視台與劇組喊話，希望對方能負起完全責任並檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

▲莫子儀為替身好友發聲。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀 MO Tzu-yi Morning）

莫子儀也轉貼了台北市電影戲劇業職業工會的聲明，工會譴責電視台與製作公司態度消極、不主動處理，「任何將職災視為『個人不幸』、將安全視為『拍完再說』的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。」工會強調，目前已協助家屬委託律師面對勞檢與刑事責任追究，絕不容許這起血淚職災被當成一次性的「意外」敷衍帶過。

工會也點出系統性問題，批評資方為趕拍攝時程，不僅未依職安法聘請安全人員，當日甚至未發正式通告讓動作指導到場，「上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。」工會強調，任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對工會最堅決的行動。只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，工會就不會停止發聲，誓言為受害者討回公道。