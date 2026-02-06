《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉　「已付清醫藥費」承諾全面檢討

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重工安意外，蘇姓替身演員從高處墜落重傷，引發家屬與工會怒火，連日來風波不斷。針對連日來的爭議，民視今（7日）發出聲明回應，除了對意外深感遺憾外，也透露劇組已於今日中午前往醫院「協助家屬付清醫療費用」，並強調公司內部已召開會議，將全面檢視拍攝安全流程，避免憾事重演。

▲民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重意外。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）

急滅火！民視幫付醫藥費、處理保險

面對家屬控訴高層冷漠、擔憂醫療費用的問題。民視在聲明中表示，意外發生當下，劇組第一時間即將傷者送醫並回報，公司也立即指示全力協助。

民視強調，今日（7日）接近中午時，劇組人員已前往醫院，「協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。」 展現解決問題的誠意，盼傷者能安心休養、早日康復。

亡羊補牢 啟動內部安全檢討

這起意外引發演藝圈對拍攝安全的重視，工會更點出多項缺失。對此，民視承諾將進行改革，聲明中指出：「公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討。」

民視表示，未來將進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，確保所有工作人員的安全，目標是「避免類似情況再次發生」，對此次意外再次表達深切遺憾。

▲《豆腐媽媽》替身演員墜落！摔出氣墊「顱內出血」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

【民視聲明全文】



民視對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。

此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。