夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團F.F.O與ARKis聯手宣布將於3月1日於高雄「後台 Backstage Live」舉辦「The Uncharted Realm」見面會，這不僅是兩團首度南下高雄合體，更是F.F.O鈞嘉、ARKis東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。

▲F.F.O與ARKis聯手開見面會。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

首度回到港都演出，F.F.O成員難掩興奮。鈞嘉直言回到老家表演意義非凡，期待讓家鄉歌迷看見自己的成長；俊希也分享創作舞台帶來的成就感，預告準備了不同以往的內容；至琦則心繫南部粉絲，盼能彌補距離遺憾，感受更直接的現場互動。

ARKis同樣火力全開迎戰高雄場，成員們期待新歌首演，雁凱卻幽默喊話希望別再出現「鬼臉大作戰」，笑翻全場。同為高雄人的東翰坦言返鄉演出既開心又緊張，承諾帶來更成熟的舞台；Alex也表示，希望能補足北場遺憾，與中南部粉絲留下美好回憶。門票將於2月10日晚間7點開賣聯動套票，2月11日開放單場購票。

▲F.F.O與ARKis人氣頗旺。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

聊到農曆年，男孩們瞬間變回大孩子，分享紅包與打牌趣事，有人笑稱紅包直接拿去繳學費，也有人自嘲過年當莊家「錢發著發著就沒了」。迎接事業豐收的2025年，兩團不約而同表示，最想回饋的始終是一路支持的家人與粉絲。