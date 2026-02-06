遭控沒保險！《豆腐媽媽》劇組反擊：替身說OK才跳　曝「家屬提8訴求」

記者蕭采薇／台北報導

民視新戲《豆腐媽媽》爆發嚴重工安意外，蘇姓替身演員高處墜落重傷，家屬及工會日前控訴劇組安全措施不足、沒買保險且態度冷漠。對此，負責製作的「萬星傳播」今（7日）發出聲明反擊，強調「有投保意外險」，且事發當天「蘇先生勘查認為安全無虞才跳」。劇組更公開完整時間軸，指出已付清醫療費用並致贈慰問金，絕無不聞不問。

反駁安全不足 劇組：加鋪安全墊、6人護駕

針對工會指出的安全疏失，劇組解釋，該橋段評估為高風險，因此特聘專業武術指導協助，蘇先生也是由武術指導轉介的專業武行。

劇組強調，開拍前武術指導要求準備「四塊安全墊」，劇組為了保險起見，現場「多備了一層安全墊」，並安排6位工作人員在旁保護。劇組表示：「現場詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。」

曝家屬提「8項理賠訴求」 澄清有買保險

對於家屬哭訴「劇組沒幫忙保險」，萬星傳播嚴正澄清，「劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險」。聲明中透露，事發至今雙方持續溝通，期間「家屬有提出8項理賠訴求」，但保險申請需要相關單據與診斷證明，並非不願處理。

還原時間軸打臉「冷血說」 已付清醫藥費

面對家屬指控高層冷漠、只拿幾顆蘋果探視。劇組列出詳細時間軸反駁，指出事發當下統籌即前往醫院致贈慰問金。蘇先生住院期間，劇組多次表達探視意願，是因加護病房限制及配合家屬時間才未能頻繁前往。

劇組強調，2月6日蘇先生出院當天，劇組人員全程陪同，「並繳清相關醫療費用，及致贈出院慰問金。」 對於發生意外深感遺憾與抱歉，承諾將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償。

【《豆腐媽媽》劇組聲明全文】

《豆腐媽媽》劇組萬星傳播表示

此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。

1/20事發日至蘇先生2/6出院當日劇組與家屬之溝通過程，整理如下：

1. 1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。

2. 1/21早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。

3. 蘇先生於1/27轉至普通病房，1/27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1/30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2/1回覆於2/3再進行探視。

4. 2/6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。