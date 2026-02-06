TWICE Sana現身高雄便利商店「轉身親切致謝」　店員認出身份嚇瘋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE日前前往高雄舉世巡演出，官方5日終於釋出演唱會幕後花絮，子瑜媽媽盡地主之誼，再度把後台變成夜市，而影片還記錄了Sana現身便利商店採買的片段，店員認出她的真實身份嚇了一大跳，可愛模樣全被拍下。

▲▼Sana親切致謝店員，結果被店員認出身份。（圖／翻攝自TWICE YouTube）



TWICE官方頻道近日更新高雄世運站的幕後花絮，子瑜媽媽過去曾帶著大批美食餵食娜璉，這次也沒例外，周媽媽動員好友一起送了大腸包小腸、雞排、手搖飲、米血滷味等美食到工作人員的房間，令成員感動不已。

▲▼店員認出Sana嚇壞。（圖／翻攝自TWICE YouTube）



演唱會一連舉辦兩天，Sana也趁空外出採買，她在工作人員的陪伴下現身全家，店員起初以為她只是ONCE（官方粉絲名），俏皮地回答「如果是TWICE粉絲就可以拍攝」，沒想到，Sana轉身向店員致謝時，才被認出真實身份。

店員嚇到摀住嘴、發出不可置信的尖叫聲，Sana則幽默回答：「是不是被發現我是Sana了？」店員還在遠方告白「（妳）太美了」，她開心地回答「謝謝」，就連便利商店的背景音樂都在播TWICE的歌，讓她本人感動不已。

▲▼Sana與粉絲分享演唱會的幕後，她問子瑜「幸福嗎」，子瑜回答「很幸福」。（圖／翻攝自TWICE YouTube）



Sana更證實了自己與子瑜的互動，她曾被粉絲拍到，在跳〈Dance The Night Away〉時笑著問子瑜「幸福嗎」，影片裡，她笑著透露，本來想自己珍藏這段回憶，但實在太感動，於是想分享給ONCE，當下子瑜點頭並回答「非常幸福」，首度揭秘兩人的互動。