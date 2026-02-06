《富都青年》團隊再出擊！陳澤耀「剃頭暴瘦」認不出　李沐染金髮壞透了

記者蕭采薇／台北報導

由李心潔、王禮霖聯手監製的億萬票房電影《富都青年》團隊再度集結！最新力作《黑潮》（Dead Tide）日前正式開拍，找來《嗨！神獸》導演池家慶執導。6日首度曝光卡司，由「阿迪」陳澤耀與金鐘女配李沐領銜主演。兩人這次為了角色徹底「毀容式」大改造，陳澤耀剃平頭又暴瘦，李沐則染了一頭叛逆金髮，全新造型讓人完全認不出來！

▲《黑潮》男女主角陳澤耀（左）與李沐（右）以從未嘗試過的全新造型亮相，令人耳目一新。（圖／甲上提供）

陳澤耀住漁村1.5個月 曬黑暴瘦學開船

馬來西亞實力派演員陳澤耀，這次擔綱男主角「阿忠」，與《富都青年》中外放的阿迪截然不同，是個壓抑且藏有秘密的角色。監製李心潔對他信心滿滿：「經過這幾年的磨練，相信澤耀能駕馭這樣內斂的角色。」

▲監製李心潔（右）稱讚陳澤耀經過幾年磨練，已經能駕馭片中內斂角色。（圖／甲上提供）

為了完美詮釋漁村青年的滄桑感，陳澤耀提前一個半月就搬進漁村實際生活，不僅學習捕蝦、開船等技能，更刻意曬黑、瘦身並剃成平頭。他坦言這是個非常沉重的故事，「對我來說是全新的挑戰，希望觀眾能感受到我們的真誠。」

李心潔一眼相中！李沐「空洞眼神」獲讚



女主角「雪」則由剛拿下金鐘獎的李沐飾演。李心潔透露，早在看《誰是被害者》時就注意到李沐，直言她是女主角的不二人選：「她那空洞卻迷人的眼神，瘦弱的身軀，她就是雪。」

▲《黑潮》日前開拍，由王禮霖（左起）與李心潔聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶（右後）共同打造，並由陳澤耀（中後）、李沐（右前）主演。（圖／甲上提供）

李沐這次也突破過往形象，首度將頭髮染成金色，展現叛逆氣息。首次長時間在馬來西亞拍攝的她，得克服口音與文法挑戰，她感性表示劇組是她最強後盾，更誇讚搭擋陳澤耀讓她感到安心，「能有這樣的夥伴，是我的好運。」

真人真事改編 漁村裡的殘酷愛戀

《黑潮》改編自導演池家慶家鄉的真人真事，描述兩個被世界放逐的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村相遇的故事。導演以「黑潮」隱喻暖流，在殘酷現實中找到愛與溫度。

▲電影《黑潮》故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事。（圖／甲上提供）



該片未演先轟動，劇本已入選2025年香港亞洲電影投資會（HAF），並從45個國家中脫穎而出榮獲「方壇大獎」。李心潔分享，當初聽到導演提起這個故事時深受感動，「這和當初被《富都青年》打動的初心一樣。」電影預計於2026年下半年上映。

▲李心潔（左）第二次擔任電影監製，再度邀請王禮霖並肩作戰。（圖／甲上提供）