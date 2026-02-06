AV女神河北彩伽突預告「重大宣布」　粉絲怕爆：不好的預感

▲河北彩伽出道時舊藝名為河北彩花，引退後復出仍是AV女優天花板。（圖／翻攝自X）



記者張鈜閔／綜合報導

26歲日本人氣AV女優河北彩伽（舊名：河北彩花）近來多元發展，人氣直直上升，今卻突然在個人X上宣布「今天晚間7點(台灣時間6點)有一項重大宣布」，粉絲看完感到相當憂心「不會是宣布引退吧...」。

▲AV女神河北彩伽突預告將重大宣布，粉絲擔心要引退。（圖／攝自河北彩伽X）

河北彩伽的預告文引發關注，網友紛紛留言猜測「結婚發表？」、「要來台灣當全職KOL？」、「不好的預感！」、「不會引退吧...」，但也有網友認為應該只是新曲發表「去年也是2/6號宣布新歌」、「印象中她去年TRE有說希望再來，所以今年TRE之前應該不會退」。

26歲河北彩伽擁有甜美外貌和火辣身材，2018年以「無可挑剔的透明感王道美少女」出道即爆紅，拍攝的作品在各個排行榜都衝到冠軍或是熱門前10名，還被譽為「三上悠亞接班人」，她在爆紅後閃電引退，消失2年後又再度復出，至今仍是日本女優天花板級的存在，如果今日確定再度引退，無疑是日本AV界一枚震撼彈。

▲AV女優河北彩伽。（圖／翻攝IG／@saika_kawakita__official）