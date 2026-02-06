ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！傳開價600萬索賠　家屬怒駁「沒有」曝心碎現況

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔新戲《豆腐媽媽》1月20日驚傳重大工安意外，一名蘇姓男替身演員在拍攝高空跳躍戲碼時，不幸從四節高的高台墜落，導致頭部重創昏迷。事發至今風波不斷，除了工會公開驚悚畫面譴責劇組外，近日更有傳聞指出家屬向民視索賠高達600萬元。對此，蘇男未婚妻回應駁斥傳聞，強調「沒有」，對於在家人重傷之際還被抹黑感到相當痛心。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。（圖／翻攝自Threads）

外傳索賠600萬天價　家屬心痛：沒有

蘇姓替身演員因拍攝事故造成顱內出血及顏面骨折，一度住進加護病房長達7天，雖然目前已脫離險境，但仍需面臨漫長的復健之路，生活功能嚴重受影響。正當家屬為了醫療與照顧心力交瘁時，卻傳出向劇組求償600萬的消息。面對外界流言，家屬無奈且堅定地回應：「沒有。」家屬表示，目前全家人的重心都在祈禱傷者康復，對於被指控開天價索賠感到不可置信且受傷。

工會公開驚悚影片　頭部重擊水泥地

這起意外引發影視圈高度關注，台北市電影戲劇業職業工會6日發出嚴正聲明，並經家屬同意公開事發當下的驚悚影片。畫面中可見，蘇姓替身從四節高的高台跳下，雖然劇組在地面鋪設軟墊，但疑似範圍不足，導致他落地後彈出保護範圍，頭部直接重擊水泥地發出巨響。現場目睹的女工作人員當場尖叫，其餘人員也嚇到癱軟在地。

高層僅送6顆蘋果　家屬控：連保險都沒買

家屬痛訴，事發至今已超過半個月，劇組與電視台高層的態度卻令人心寒。蘇妻控訴，丈夫在醫院與死神拔河時，高層未曾露面道歉，僅派了一位助理帶來「6顆蘋果」探視，讓人感受不到絲毫誠意。更令家屬憤怒的是，他們明明有依規定繳交資料，事後卻被告知「沒有幫忙保險」，讓她無助質問：「我們的資料都有送出去…… what can we do?」

工會列7大缺失　轟電視台「利益掛帥」

針對此案，工會列出劇組7大缺失，包括未落實職業安全衛生規劃、未安排專業動作指導到場指揮、未進行事前排練與安全演練，以及為趕進度輕忽演員狀態等。工會嚴厲譴責電視台與製作公司「利益掛帥」，長期將製作層層外包以規避雇主責任，將人命視為可消耗的成本。

▲88歲「阿姑」周遊與老公李朝永27日現身圓山花博公園，出席國際獅子會公益嘉年華。（圖／記者蕭采薇攝）

▲周遊日前與與老公李朝永出席活動，還大推兒子馮凱的新戲《豆腐媽媽》。（圖／記者蕭采薇攝）

對於這起意外，民視日前曾回應表示，現場已依規格設置海綿墊，是因反作用力導致替身彈出受傷，強調會負起醫療、復健及工作損失等責任。然而隨著工會公開影片與家屬的指控，顯示雙方認知仍有巨大落差。工會強調，這不是單一意外，而是整個產業長年失序的結果，將協助家屬進行勞檢及民事求償，絕不容許相關單位敷衍卸責。

 

