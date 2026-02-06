李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

記者葉文正、蔡宜芳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李雅英日前向兒福聯盟捐款新台幣29萬元，但因為兒福聯盟捲入「剴剴案」風波，讓長期關注該案的女星郁方大呼「不要亂捐錢」，網友也都紛紛表示不滿。對此，李雅英的經紀公司於6日發出聲明，希望外界不要誤解李雅英的善心，也虛心接受前輩的建議。

▲李雅英發揮愛心做公益，不料卻意外掀起爭議。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英公司在聲明中表示，此次捐款初衷是希望能讓偏鄉孩子在過年時領到「紅包」、感受幸福，「公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺剴剴案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀公司提到，其實李雅英的善心，源自與花蓮孩子們的約定。李雅英曾親訪少棒隊，並手寫繁體字小卡鼓勵孩子，為了迎接2月9日生日，她原本純粹想把溫暖傳給領不到紅包的孩子，沒想到捲入輿論風暴。

▲李雅英將於9日迎接34歲生日。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

對於郁方與外界的指正，李雅英的經紀公司表示，深知大家都是出自於對孩子的愛護，將虛心接受這些寶貴建議，並承諾未來在選擇受贈機構時，會更加審慎，確保愛心能精準傳遞到需要的地方，「永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。」

【李雅英官方聲明全文】

針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

捐助的起點源自「與花蓮孩子們的約定」 ，藝人李雅英於去年9月隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。

年節將至，希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的2月9日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。

永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。最後，本公司誠摯地期盼藝人李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。