翁立友娶圈外妻子3年超神秘！　終於報喜「10月有好消息」

記者蔡琛儀／台北報導

農曆年節將屆，金曲歌王翁立友領軍旗下師妹蕭玉芬、唐儷及林琇琪今（6日）到台北市迪化街年貨大街採買開運美食，吸引許多熱情粉絲擠現場，已結婚3年的他，對於太太的相關話題依然保守，不過被問到有無準備大紅包「安太座」，他笑說有心每天都是過年，平常也有給老婆家用，「金額不重要，有心最重要。」

▲翁立友攜手師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪攜手逛年貨大街 。（圖／豪記提供）

翁立友近來尾牙邀約滿檔，將一路忙到2月13日，至於給爸媽的紅包，他笑說都是心意，媽媽收到會開心不已，且平時過節他也會送紅包，「我不是過年才包，父親節、母親節，有時候他們生日，我有演出沒辦法陪，用紅包代替一下。」好在平常過年家人也不會向他催生。

而他也宣布今年10月將在馬來西亞雲頂舉辦個唱的好消息，卻已睽違多年沒有在台灣演出，翁立友坦言其實一直有人來接洽，但現階段他以國外為主，要先慢慢找回開個人演唱會的感覺，「因為場地真的不好租，如果在台灣，籌備期要7個月，那個是大工程。」

▲翁立友、蕭玉芬、唐儷、林琇琪歡喜辦年貨 。（圖／豪記提供）

原本就有跑步習慣的他，最近又迷上打匹克球，因此瘦了1、2公斤，他笑說有時候也會約老婆一起去健身房跑跑步機，鍛鍊肺活量以及身材之餘，也為3月胡瓜號召在北流舉辦的鑽石舞台之夜演唱會做準備。