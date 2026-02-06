民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

記者蕭采薇／台北報導

民視最新八點檔大戲《豆腐媽媽》驚傳拍攝現場發生重大公安意外，劇組在拍攝高空跳躍戲碼時疑似安全措施不足，導致替身演員受傷，消息傳出後引發業內譁然。面對劇組與電視台尚未給出完整說法，金鐘視帝傅孟柏稍早開出「演藝圈第一槍」，在社群平台發文痛批劇組心存僥倖，更心疼替身演員的處境，怒吼：「沒預算就不要跳，跳什麼跳！」

▲傅孟柏對公安事件看不下去，演藝圈第一人發聲。（圖／攝影中心攝）

看不下去！傅孟柏成首位發聲公眾人物

[廣告]請繼續往下閱讀...

《豆腐媽媽》爆出意外後，演藝圈籠罩在一片低氣壓中，多數藝人選擇噤聲。然而，向來給人溫文儒雅形象的傅孟柏，卻罕見動怒，成為首位公開聲援受傷工作人員的公眾人物。

他無法理解為何現場安全措施如此鬆散，連珠炮質問：「攝影機在高台下面，為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽，有人沒戴？這就是面對自己專業的態度嗎？」字裡行間充滿對劇組便宜行事的憤怒。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。（圖／翻攝自Threads）

心疼替身「保全畫面卻犧牲安全」

傅孟柏在文中點出替身演員最令人心酸的處境。他指出，替身在空中為了成就畫面，還得顧慮「臉不能被拍到」，往往把自己的安全擺在第二位。

這時，劇組的責任應該是成為他們的後盾，但現實卻令人心寒。傅孟柏嚴肅表示：「確保安全就是其他人的工作與責任，把替身的安全擺第一就是其他工作人員的任務。」他更撂下重話，直言做不好的人「就不要做了，被淘汰吧拜託」。

▲傅孟柏為替身發聲 。（圖／翻攝自IG）

拒絕情勒！怒轟：沒預算永遠不是藉口

針對業界常以「預算不足」作為安全措施不到位的理由，傅孟柏也完全無法接受。他痛心疾首地寫下：「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳⋯」

他強調，意外應該是「不該發生」的，專業的團隊應該盡所有努力將風險降到最低，而不是讓悲劇不斷重演，事後才來檢討、找理由。傅孟柏的發聲不僅為受傷的替身演員抱不平，也重重衝擊了台灣影視圈長久以來的工安陋習，引發網友與業內人士高度共鳴。