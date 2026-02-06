潘慧如認了「已經很少接外景」！背後藏2原因 唯獨對這節目破例

記者潘慧中／綜合報導

潘慧如近年儘管忙於經營寵物旅館事業，仍不時會與粉絲分享心情點滴。她5日便在社群網站坦言，現在已經鮮少接外景節目的通告。不過在眾多節目中，其實有一個節目對她而言是「特別的存在」。

▲潘慧如坦承現在已經鮮少接外景節目的通告。（圖／翻攝自Instagram／adapan0228）



潘慧如解釋減少外景工作的主因，一方面是希望能將舞台留給更多優秀的年輕一輩發揮；另一方面，她則幽默地表示自己「年紀到了」，在體力分配上必須學會「省著點用」。

儘管如此，潘慧如特別點名《飢餓遊戲》對她來說意義非凡。她形容與該節目之間擁有一種無需多言的默契，雙方大約保持著「一年見一次面」的頻率，該節目也是她少數願意破例參與的外景錄製工作。

▲▼潘慧如特別會接《飢餓遊戲》的通告。（圖／翻攝自Instagram／adapan0228）



對於這樣的合作模式，潘慧如感到相當滿意，「偶爾走出棚外、曬曬太陽、換個心情，呼吸一下自由的空氣」，她認為維持這樣的頻率對她而言剛剛好，讓她在工作與身心狀態上都感到非常舒服。

▲潘慧如近年忙於經營寵物旅館事業。（圖／翻攝自Instagram／adapan0228）