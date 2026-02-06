夏禕帶孫女現身　拒絕讓她進入演藝圈原因曝

記者葉文正／台北報導

藝人夏禕近年來少露面，漸漸轉至幕後，不過她今天參加關懷演藝人員春節聯歡餐會時，帶著可愛的六歲小孫女珠珠現身，吸引眾人目光，不過夏禕表示，她本身是京劇演員出身，卻不希望孫女走這行，因為怕現在小孩吃不了苦，但孫女熱愛運動，她想學什麼就學什麼。

▲夏禕帶孫女珠珠出席餐會。（圖／記者李毓康攝）

夏禕女兒高達177公分，孫女珠珠雖然才6歲，也已經有130幾公分，她也被問有沒有新戀情？夏禕笑說，「不可能有吧，孫女珠珠天天跟我在一起，怎可能有，我感情很豐富，是朋友間的感情，感情豐富一定要那種嗎，寂寞需要人家陪嗎，我常常時間都不夠用了，有人找我拍電影，演唐朝的故事，但我還沒想好要不要接。」

▲夏禕與好友打招呼。（圖／記者李毓康攝）

夏禕也提到過年會忙一點，要拍一些跟梨園有關的網路劇，會比較忙，女兒也在大陸廈門，會到上海一起過年，我也會自己做飯，每一年不一樣，拿手菜有甘藍菜燒黃魚，還有八寶臘鴨等，家人都愛吃。

她也表示，孫女珠珠才6歲，會控制她吃零食，也不能吃外食，「我都會自己做菜給他吃，130幾，對演藝事業熱舞等什麼都有興趣，但我不想讓她接班，最近她跟我說想當律師，因為要進這行要吃很多苦，一輩子要就不當，要不然就要紅，像我練功就太晚，會吃很多苦。」

在這裡念幼稚園，都有出，戶籍沒了，就回來了，孩子到入學年齡，不太想讓他在廈門讀書，有人找過了，鬼靈精怪，還算聽話，有時候頂嘴，珠珠豬豬喜歡C羅，運動超強，直排輪、舞蹈、乒乓球、鋼琴等等都學了，可以就讓她去，她也很喜歡吃，我們之間暱稱是，我是猴哥，她是豬豬，也不許她叫奶奶，可以叫大師兄。」