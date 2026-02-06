12月認愛卞耀漢！少時蒂芬妮PO文藏甜蜜訊息　粉絲認出情侶對戒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團少女時代成員蒂芬妮（Tiffany）12月認愛演員卞耀漢，兩人因合作戲劇《逆貧大叔》結緣，雙方後來透過公司認愛並表示「以結婚為前提交往中」。近日，她更新IG近況照，卻被粉絲發現藏著甜蜜訊息，手上戴著與男友的情侶對戒，掀起熱議。

▲▼蒂芬妮最新更新的PO文中，私下化妝時戴著情侶對戒。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）



蒂芬妮（Tiffany）過去曾被挖出與卞耀漢戴著情侶對戒，她6日更新照片，左手無名指上的戒指，就是當初被比對挖出的甜蜜對戒，男友卞耀漢也不時會戴上。

值得一提的是，蒂芬妮在工作時，會特別把對戒摘下，她所貼出的後面幾張照片便沒有看到戒指的蹤影，展現她對戀情低調且謹慎的態度，讓人感受到兩人交往中的細膩用心。

▲▼蒂芬妮上工後就把對戒摘了，相當細心。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）



蒂芬妮12月透過親筆信認愛男友卞耀漢，她大方承認兩人是以結婚為前提交往，「他（卞耀漢）是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我，並給予我安定感的人。」雖然婚期等日程都還沒定下來，但她承諾：「如果以後有重要決定的事情的話，我會第一個直接跟粉絲說。」兩人從同事升格為戀人，獲得粉絲滿滿祝福。