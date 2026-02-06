經紀人「單身即地獄下季嘉賓李多慧」！本尊：我一直漂亮 43秒真相片笑噴

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊女神李多慧近日拍攝影片，搞笑模仿韓國戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，經紀人上傳影片後開玩笑說「單身即地獄下一季嘉賓-李多慧」，本尊看到後則笑回：「我好像要去地獄島了………。」

▲李多慧搞笑模仿《單身即地獄》。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



影片中的李多慧自信滿滿地開場，「我從小時候到現在一直漂亮」，並搞笑地說走在路上，「沒走幾步就會有人搭訕」，更直言這種受歡迎的程度對她來說只是「日常」，讓人看了不禁嘴角失守。

▲李多慧開玩笑自誇。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



除了搞笑誇讚自己的外貌，李多慧還在影片中透露自己擁有特殊的「魔法」。她對著鏡頭表示，面對不開心的人，她有能力讓對方「秒變幸福」，字字句句都非常無厘頭，但也展現了她俏皮搞怪的一面。

▲▼李多慧還笑說自己有魔法。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



接著，李多慧還打趣地說，自己其實不需要吃飯，因為只要照鏡子看到自己的美麗容貌「就飽了」，將自戀人設演繹得淋漓盡致。最後，她甚至一本正經地說，「我們在《單身即地獄》見面吧」，讓粉絲看到了她不同於球場應援的有趣面貌。

▲李多慧甚至開玩笑說，光是看自己的美貌就飽了。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）