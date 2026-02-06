李竺芯金曲獎爆紅「演唱會10分鐘售罄」　宣布加場＋2重量級嘉賓

記者蔡琛儀／台北報導

新科台語金曲歌后李竺芯以獨特的「瘋狂」與「純粹」在樂壇異軍突起，個人首場大型售票演唱會「痟水 Siáu Suí」日前正式開賣，1000張門票短短10分鐘內全數完售，驚人號召力讓沒搶到票的粉絲紛紛上網敲碗求加場。得知消息後，李竺芯又驚又喜直呼不可思議，感謝歌迷願意力挺、支持她所認同的「台灣痟查某」，更宣布加場。

▲ 李竺芯演唱會秒殺宣布加場。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

主辦單位宣布3月29日週日下午加開一場，李竺芯笑說，特別選在下午三點開演，是希望粉絲看完演唱會後，還能和親友相約吃晚餐，度過完整又溫暖的週末時光，也期待帶著大家走進她精心準備的音樂世界。

此外，李竺芯全新推出的雙版本單曲〈巷仔內的台南〉同樣引發討論。這首歌最初於2023年發表，歷經兩年沉澱後重新製作，串起許石、黃瑞豐、鍾興民到李竺芯四代音樂人跨時空合奏，被形容為台灣流行音樂罕見的「四代同堂」。李竺芯也預告，演唱會將邀請黃瑞豐與鍾興民同台經典再現。

▲ 李竺芯將邀請鍾興民、黃瑞豐擔任嘉賓。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

私下生活中，李竺芯堅持不被手機綁架，即使再忙也會先完成瑜伽、散步、做早餐等日常，等心靜下來才回訊息，認為唯有保持內在平衡，才能創作出最純粹的音樂。近來她也因圍著圍裙、穿紅白拖拍攝醬油廣告引發討論，笑說大家想吃她煮的菜，一定要來演唱會現場，「保證整場唱的、炒的都超香。」