車銀優形象難挽回！逃稅公司地址竟是父母的鰻魚店　遭大品牌切割

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神車銀優近來被爆出涉嫌逃稅，國稅局去年對他做出高強度稅收調查，針對他及其家族所設立的法人公司完成調查，他遭追加徵收韓幣200億元（約台幣5億元）。他人在軍中，但透過IG道歉止血，卻難挽回形象，如今再被爆出車父母經營的鰻魚店已廢業。不僅如此，廣告業界也一一切割，6日連LG也終止合約。

▲車銀優涉嫌逃稅，在軍中發聲道歉。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



車銀優遭追加徵收韓幣200億元（約台幣5億元）後，優良形象難挽回，他父母在江華島經營的鰻魚店疑似受到牽連已經默默停業，更有韓媒挖出，該鰻魚店註冊的地址竟與車銀優設立的一人法人公司註冊的地址相同，遭痛罵是知法犯法，相關輿論難滅火。

事實上，車銀優若以個人名義計算收入，包含地方稅在內，最高須繳納49.5%的所得稅，但若設立個人法人公司，則會降低到24到25%左右，此手法也成了圈內很多藝人的慣用方式，使得相關爭議不斷延燒，過去李荷妮、李準基、柳演錫都曾因類似狀況補繳稅金。

▲車銀優父母經營的鰻魚店被爆廢業了，大品牌又陸續切割。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



過去也有法律界人士指出：「若僅以逃稅為目的，經營沒有實質內容的一人企業，這確實是遊走在法律邊緣的灰色地帶。」必定會影響藝人形象。而車銀優人現在正服役，6日再度追加遭廣告業主切割的案例，電信業者LG U+在最近結束了與他的合約合作。