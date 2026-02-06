蘿莉塔「真心建議女孩晚點生」！列5優點掀共鳴：不用看誰臉色

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）39歲生下女兒後，正式成為人母。她6日在社群網站坦言常被問到，「這麼晚才生小孩，等小孩成年妳都60歲了，不會很擔心嗎？」面對年齡差距的質疑，蘿莉塔不僅直言不會，更建議「女孩們都晚點生比較好」，並列舉出多項優點，見解引發熱烈討論。

▲蘿莉塔勸「女孩晚點生」。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



1. 心態更成熟負責：避免成為「不負責爸媽」



針對「早生好還是晚生好」的議題，蘿莉塔直言，太年輕就生小孩，「可能很多東西還沒看夠玩夠，非常容易變成不負責的爸媽」，她更感嘆現實生活中，其實有太多這樣令人遺憾的例子。

2. 甘願全神灌注：玩夠了才懂回歸家庭



反觀自己是晚生的人的心境，蘿莉塔坦言，雖然偶爾也會羨慕單身朋友的自由自在，但大部分時間，她是心甘情願且全神貫注在孩子身上，「反正已經出國去過好多地方了，該亂花的錢花過了，酒也喝不少，現在在家顧小孩，是另一種體驗。」

▲蘿莉塔的女兒已經兩歲了。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



3. 有存款調身體：經濟優勢彌補體力下滑



不過，蘿莉塔也誠實面對高齡生產的劣勢，她坦承年紀大生小孩，身體恢復速度確實不如年輕女生快，甚至感覺自己「身體變很差」。但她強調，晚生的優勢就在於「有點存款」，雖然體力下滑，但有經濟能力可以花錢調養身體，彌補生理上的不足。

4. 生活獨立有底氣：不用看人臉色過活

除了調養身體，經濟獨立更帶來了生活的底氣。蘿莉塔指出，真的累到不行的時候，因為有存款，就有能力直接請臨時保母來幫忙。她霸氣表示，反正都已經到了40歲這個會被叫長輩的年紀，完全不用跟誰拿錢、也不用看誰臉色，擁有完全的自主權。

▲蘿莉塔分享晚生的優點。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



5. 避免長照悲歌：小孩心智足以面對生死

至於外界最擔憂「小孩年紀輕輕就得送走父母」的問題，蘿莉塔則抱持樂觀且現實的態度。她指出醫療科技只會越來越發達，加上外婆已經102歲，自認家族有長壽基因，假設自己活到80歲，屆時小孩也已經40歲，心智年齡足以面對生死議題。她更犀利地指出，這樣的年齡差反而「不會有長照悲歌的問題」，避免了兩代老年人互相拖磨的困境。