《豆腐媽媽》替身墜樓瞬間「急做1動作」撿一命！　整隻手慘變紫色

記者田暐瑋／綜合報導

民視《豆腐媽媽》劇組在拍攝期間發生重大工安意外，蘇姓男替身1月20日在拍攝墜樓戲，從四節高台墜落，導致頭部重創昏迷，未婚妻6日中午召開記者會還原事情真相，不滿民視聲明中對未婚夫的傷勢僅用「臉部受傷」簡單帶過，透露其實是整隻手嚴重瘀血，送醫當天還吐了一整晚血，幸虧是有功夫底子才自救撿回一命。

蘇男的未婚妻6日舉行記者會，坦言未婚夫臉部受傷只是一部分傷勢，由於他本身是學京劇出身，也有豐富的武打經驗，在墜樓那一瞬間，有用手去支撐地面，減緩了頭部撞上水泥地的衝擊力，「其實他的左手是全部都是瘀血的，就好像戴了個黑色的手套一樣，幫他抵掉了很多的外傷，這是我很慶幸的地方，但是這個重擊大到裡面造成了腦出血。」

▲《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）



至於往後的醫療照護，未婚妻表示，之後要固定回醫院照CT檢查，確認出血有沒有被身體吸收，「如果沒有的話可能要動手術，這個還要看他自己個體的身體狀況和醫生的評估。」未婚妻坦言，雖然民視有回應，但看到聲明中對於傷者的傷勢描述感到驚訝，「彈到外面臉部受傷，好像不是這樣子的事實，為什麼他們只有說這樣子呢？表示中間他們都沒有來參與，我也不知道為什麼會省略了很多的字眼。」

談及蘇男目前的復原狀況，未婚妻慶幸他目前已經可以下床，不久後就可以出院返家，但仍需旁人攙扶照護，且因為傷部在腦，復健之路漫長，且家屬必須時刻注意他有沒有任何異常狀況，但也表示將來會視民視的處理方式，來決定是否要透過法律手段維護自身權益。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。（圖／翻攝自Threads）