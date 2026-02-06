兒導《豆腐媽媽》替身重傷 周遊出面哭了吐實情

記者葉文正／台北報導

民視8點檔《豆腐媽媽》爆工安意外！一名演員替身家屬透過社群平台發文，內容表明「已17天沒見到爸爸了」，導致顱內出血、顏面複雜骨折更爆出沒有保險情事，《豆腐媽媽》導演為馮凱，馮凱母周遊(阿姑)認為沒保險有改進空間，當年她拍戲一定都會保險，保障劇組所有人安全。

▲關懷演藝人員基金會春節聯歡，周遊(左)與李朝永。（圖／記者李毓康攝）

周遊說，跟阿凱(馮凱)兩周沒碰上，沒有談這件事情，但周遊表示，「我希望製作單位，能夠多給演員保障，我當製作人時，尤其替身演員，我一定都有保險，保險公司給的條件，電視台也都能滿意，我想這次阿凱很用心，《豆腐媽媽》是這幾年來最高的，我跟他說收視要到五，我就給你五百萬，我覺得不可能到五，但現在覺得可能要給五百萬了。

▲周遊與李朝永。（圖／記者李毓康攝）

她也緩頰表示：「阿凱只是導演，這件事錦鳳(製作人)會處理，景氣麼差，華視很多在找我要我做節目，但是我年紀大了，二方面要做節目，外國地方大，可以投資多一點，成本可以收回，阿凱能做到這樣，第一天出現高收視我已經心滿意足。」

周遊也說，保險這件事，我不知道民視怎麼樣，我們過去拍武俠片(白髮魔女傳)一定要保險，阿凱也是希望戲好，不過安全氣墊很厚的話會彈開，我希望他把戲導好，也警告他都不能有事情，身分證上一輩子不要有汙點，30年製作人不是好當的。」提到吳敦等老友離世，阿姑也忍不住哭了，呼籲大家都要好好保重。