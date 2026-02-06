ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

記者潘慧中／綜合報導

民視《豆腐媽媽》劇組在拍攝期間發生重大工安意外，蘇姓男替身1月20日拍攝動作戲時，從四節高台上墜落，導致頭部重創。對於電視台的態度，未婚妻6日出面控訴，「沒得到一句對不起」，並吐露他目前的恢復狀況。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。（圖／翻攝自Threads）

▲《豆腐媽媽》替身拍墜落戲。（圖／翻攝自Threads）

【家屬質疑處理流程！未婚妻：以為會有理賠團隊主動接洽】

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對蘇姓男替身在拍攝現場受傷一事，其未婚妻6日出面表示，原以為電視台會有專門處理此類事故的團隊或理賠公司主動聯繫，豈料對方並未主動提供方案，而是等家屬提出一個數字後才回應。她認為在「主動」聯繫與處理這一層面上，對方並沒有做到。

【轉出加護病房後斷聯？家屬透露：前期有關心後來無下文】

未婚妻表示，劇組事後確實有透過LINE表達關心。然而，隨著蘇姓男替身從加護病房轉至一般病房後，雙方的聯繫便停止了，後續並未再收到對方的訊息。

▲《豆腐媽媽》爆發生工安意外。（圖／民視提供）

【導演未現身　劇組派助理致贈「6顆蘋果」】

關於劇組的慰問情形，未婚妻提到，原本接收到的訊息是導演會親自前往醫院探視，但最終導演並未出現。劇組方面僅派了一名助理到場，並送了一個裝有「6顆蘋果」的禮盒作為慰問。

【收到6000元紅包　家屬：是否提供照護資源是問號】

未婚妻表示，事發當下有收到劇組包的6000元紅包，這筆款項解決了她前幾天的吃飯、停車及衛生紙等雜支費用。但她也指出，最讓她感到傷心的部分在於整件事情的疏失，以及在家屬協助照料的過程中，對方是否真的有給予任何實質資源。

【傷者為京劇底子　原訂今年結婚計畫全延期】

談及蘇姓男替身的背景，未婚妻說明他是京劇劇校畢業，底子紮實，平時擔任武打替身及演員工作。小倆口原本計畫在今年舉行婚禮並公證，但目前所有計畫被迫往後延。從事發至今，未婚夫已推掉許多工作檔期，傷勢對他的演藝生涯造成了百分之百的影響。

▲《豆腐媽媽》之前首播收視就開紅盤。（圖／民視提供）

【腦出血需24小時觀察　醫：無法保證腦部變化】

關於目前的傷勢進展，未婚妻表示，傷者雖已轉至一般病房且能攙扶下床，但醫生告知腦出血並非一兩天能痊癒，且腦部細微構造的變化無法保證。因此出院後仍需24小時陪同照顧，隨時觀察手腳是否有力氣，若有異常需立即送醫。

【聲明稱「臉部受傷」　家屬澄清：重擊導致腦出血】

針對劇組對外聲稱僅是「臉部受傷」，未婚妻表示看了聲明感到驚訝，指出臉部縫針只是傷勢的一部分。她說明傷者當下用手撐地，導致左手整隻瘀血，雖然緩衝了部分外傷，但重擊仍導致腦出血。

【醫療費估約10萬　復健之路長短難預測】

在費用方面，未婚妻估計目前在台北醫院的醫療及看護等支出約需10萬元。但她強調，醫生已告知腦部受傷的復健並非三四個月就能結束，後續的影響目前仍不可預測，這是一條漫長的復健之路。

▲《豆腐媽媽》演員陣容超強。（圖／民視提供）

【電視台喊「全面負責」卻要家屬開價　未婚妻：我沒概念】

雖然電視台聲稱會「全面負責」，但未婚妻指出，對方在溝通時僅要求家屬提供一個賠償數字。她表示自己沒遇過這種事，不知道負責的定義為何，也無法給出數字。她原本期望的是電視台主動接洽，並由專業理賠人員進行協商。

【盼和平解決　籲電視台反思拍攝安全】

最後，未婚妻強調自己是和平愛好者，希望能和平解決，但若必要不排除採取其他行動。她也希望得到電視台正確的回答及一句道歉，質疑拍攝現場為何沒有安全人員。她心疼地說，未婚夫在急診室吐了一整晚的血，總共四大袋，目前身心都處於恐慌狀態，盼電視台能重視工安問題。

事實上，事情爆發後，民視有向《ETtoday星光雲》表示，第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

民視還強調，待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也會再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。

豆腐媽媽

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

