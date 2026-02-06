《單身5》李省勳遭起底「爺爺是南韓前總統」　年薪破千萬背景超狂

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix戀愛節目《單身即地獄5》近日開播，嘉賓開演前必須隱藏自己的年紀、工作，直到前往「天堂島」才能公開相關資訊。來自美國的李省勳在最新一集終於抵達「天堂島」，職業隨之公開，竟是年薪破千萬的量化交易員；且他的工作被公開後，韓網甚至傳出他疑似是前總統李明博的外孫，令觀眾嚇到直呼「他根本不需要上節目」、「金湯匙又有實力的就是他」。

▲▼李省勳畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），現為台幣年薪破千萬的量化交易員。（圖／翻攝自Netflix）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《單身即地獄5》自拍播後，李省勳便一直是話題人物，過去先是爆出他疑似劈腿、約炮，但他透過IG正面回應並否認後，輿論就此消停。沒想到，最新一集播出，他再度成為討論焦點，畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），是位背景超狂的高材生，不僅如此，他曾在google當工程師兩年，現則是於紐約擔任量化交易員。

針對他的職業，主持人李多熙驚呼：「年薪非常可觀，幾乎是董事長等級，我很好奇他的年紀！」有網友一一整理出量化交易員的年薪，至少年薪破台幣千萬。不僅如此，李省勳還被韓網挖出，疑似是前總統李明博的孫子，兩人有著相似的單眼皮眼神，但「前總統孫子」身份至今並未被官方證實。

▲韓網瘋傳李省勳是南韓前總統李明博的外孫，但此項說法未被官方證實。（圖／翻攝自IG）



李省勳也在節目上透露，自己是特地為了《單身即地獄5》返韓拍攝，他日前在IG發文時，也透露自己已經回歸正常生活、繼續在紐約工作。除了他的背景超強，也有網友發現，女嘉賓朴喜珗同樣有著隱藏實力，她就讀卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）資訊系，同樣是系上資優生，本季嘉賓一個個都是高顏值、高學歷，令觀眾瞠目結舌。