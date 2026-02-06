44歲遭指「有比較老態」釣出嚴立婷！苦笑吐心聲：一大早看有點刺眼

記者潘慧中／綜合報導

44歲的嚴立婷擁有修長美腿與凍齡外貌，沒想到近日一大早在社群網站收到一則網友的「真心話」，讓她看了心情有點複雜，但她最後仍選擇用高EQ的方式自嘲回應，讓粉絲看了既無奈又好笑。

▲嚴立婷被說「有比較老態」。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



嚴立婷曬出的截圖中，揭曉了這則留言的內容，該名網友直白地寫下：「有比較老態，沒有關係，每個人都會老，加油。」雖然這番話的本意似乎是想表達變老是自然現象，要她寬心看待並給予鼓勵，卻劈頭就指出女明星最在意的「老態」二字。

▲嚴立婷保養得宜，擁有一雙令人稱羨的美腿。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



對此，嚴立婷展現了大氣的態度，「其實他說的好像也沒錯，而且還鼓勵我」，並沒有因此生氣。不過，她也誠實吐露了身為女星的真實心聲，「但為何一大早看了還是有點刺眼⋯」，隨後又改口自嘲，「喔不是，是感謝告知」，並附上一個苦笑冒冷汗的表情符號。

▲嚴立婷身為2寶媽，體態仍維持得像少女一樣纖細。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



儘管一大早就看到這樣的留言，嚴立婷仍保持一貫的幽默態度自嘲，「老態的人類要去錄影了」，大方接受網友的評價並轉化為工作的動力。這篇貼文曝光後，也讓人見識到她面對負面或敏感評論時的高情商與自我調適能力。