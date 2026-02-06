金宣虎850字道歉無效！5年前「前女友爭議」剛和好　這品牌2度切割

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金宣虎進來捲入逃稅風波，他2024年設立的個人法人公司被爆出已經沒在運作，但高層掛名仍是父母，遭到質疑與車銀優同種手法避稅。對此，公司緊急出面表示「該法人公司正在申請停業程序」，他本人也透過公司於4日發聲致歉，韓文長達850字的道歉文，卻沒能讓各大廣告主買單，據韓媒報導，廣告界照舊切割，把他的形象照默默下架，其中，連5年前重新再次與他簽約的理膚寶水如今也跟著切割。

▲金宣虎捲入逃稅風波，日前透過公司對外致歉，但似乎沒能讓廣告主買單。（圖／翻攝自金宣虎IG）



金宣虎5年前曾捲入前女友風波，耗費心力才重新回到螢光幕，新作《愛情怎麼翻譯？》更是獲得全球迴響，人氣再次飆漲。怎料，同公司的車銀優先是爆出逃稅，他也在近期跟著被挖出「手法類似」，疑似利用個人法人公司逃稅，他4日發聲致歉，韓文長達850字官方聲明否認明知故犯，而是「未充分理解法人運營的情況下」才犯錯。

▲韓國品牌開始逐步切割金宣虎。（圖／翻攝自金宣虎IG）



這份聲明沒能挽回廣告主的心意，根據《朝鮮日報》報導，時尚品牌BEANPOLE過去曾經更新金宣虎所拍攝的2026春季新品廣告，如今該影片在YouTube頻道、IG帳號都已經找不到。還有據《OSEN》報導，理膚寶水（La Roche Posay）2021年曾與金宣虎簽約，但他後來爆出前女友墮胎風波，品牌很快地切割，直到輿論逐漸好轉，理膚寶水才重新與他簽約。

怎料，金宣虎這次再度捲入逃稅，同時為了自己的行為致歉，理膚寶水也很快地採取措施，已經把廣告轉成非公開模式，2度被同個品牌推開。更慘的是，目前金宣虎剛拍完Disney+的《魅惑》，還有TVING的《Unfriend》以及tvN的《議員的保佑》待公開，戲劇是否跟著遭牽連，仍是未知數。