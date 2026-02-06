民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

記者田暐瑋／綜合報導

民視《豆腐媽媽》劇組在拍攝期間發生重大工安意外，蘇姓男替身1月20日在拍攝墜樓戲，從四節高台墜落，導致頭部重創昏迷，目前雖已脫離險境，但仍需接受長期復健，家屬怒控高層漠不關心，台北市電影戲劇業職業工會發出嚴正聲明譴責電視台消極卸責，並公開事發影片還原真相。

▲工會提3點怒轟民視。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）



台北市電影戲劇業職業工會6日發表聲明，透露蘇姓男替身拍攝期間因現場缺乏有效安全防護措施，從四節高台處高空墜落，還經過家屬同意公開事發影片，片中可看到劇組雖然在水泥地上鋪了軟墊，但疑似範圍不夠廣，男替身掉落時往外彈出，頭部直接撞擊水泥地發出巨響，目睹的女工作人員發出尖叫，其餘防護人員也嚇傻在地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇男重創、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，目前雖已脫離險境，但仍需接受長期復健，生活功能受到影響。工會發出3大聲明，嚴正要求相關單位負起責任：

一、 安全絕不退讓！

台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。我們將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。本會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的「意外」。

二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！

對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，本會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。

任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。

三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！

多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：

1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員

2. 未實施安全衛生教育訓練

3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置

4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮

5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練

6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽

7. 未加保足額保險保障

▲工會提3點怒轟民視。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）



最後工會堅決立場，表示只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，他們絕不會停止發聲與行動，痛斥人命被當成可消耗的拍攝成本，「人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」

＝＝＝＝下有事發現場影片，慎入＝＝＝＝

