民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

民視八點檔劇集《豆腐媽媽》發生一起嚴重工安意外，一名男替身在拍攝動作戲時，從高樓墜落，造成顱內出血及顏面骨折。家屬當天即收到醫院發出的病危通知，控訴事發至今17天，劇組未為替身購買保險，高層至今未曾道歉。

男替身的妻子在醫院陪伴丈夫，家屬表示強烈不滿，對於劇組和民視高層的冷漠態度感到心寒，痛訴唯一前來探視的僅是一位助理，並帶來6顆蘋果，更質疑：「劇組有說沒有幫我們保到險，但是我們的資料都有送出去⋯⋯ what can we do?」但高層連一句道歉都沒有。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。



家屬憤怒表示，自事件發生以來，民視高層並未主動介入，也未對受傷情況進行了解，讓她和家人面對孤獨與無助，強調這不是一起單純的意外，而是「一場嚴重的疏失」，並呼籲民視應對工作安全負起責任，對受傷演員表達關懷，更爆料這樣的事件並非首次，之前也有演員因拍攝受傷，這些情況都不應再發生。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。



對此，《ETtoday星光雲》5日詢問民視得到回應，民視稱演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，沒想到落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

▲《豆腐媽媽》。






