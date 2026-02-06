高雄「櫻花音樂節」重磅歌手是她！李泳知豪氣：水啦　南台灣開唱

記者吳睿慈／台北報導

「2026高雄櫻花音樂節」於3月13到15日預計在夢時代開演，主辦單位6日終於公開最後一波名單，最強壓軸就是被粉絲封為「南韓MZ世代文化總統」的歌手李泳知。消息一出立刻引爆網路討論，她本人也早就按耐不住興奮，搶先向粉絲們熱情報到：「大家好，我是你們的妹妹泳知！」

▲高雄「櫻花音樂節」重磅歌手是李泳知。（圖／寬寬整合行銷提供）



李泳知2025年就已經在櫻花季音樂節陪伴歌迷，她開心表示：「接續去年，今年我又可以來櫻花季了，真的很謝謝大家！」每次不論是來到高雄或台北，都非常期待、開心，「現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻。」

▲李泳知隔空問候粉絲喊「水啦」。（圖／寬寬整合行銷提供）



向來幽默的李泳知，更不望向主辦單位喊話「希望明年也能再被邀請」，所以今年一定會更拚、更嗨，「我會帶來比去年更精彩、更熱情的表演，各位我一定會嗨翻全場！」講到激動時，還頻頻用台語大喊：「水啦！」完全展現她的熱愛與熟悉度，也為櫻花季最後一波名單投下最炸裂的一顆壓軸彈。

2026在高雄夢時代舉吧的「櫻花季音樂節」分為3天演出，主辦單位邀來BOYNEXTDOOR、Wendy、Highlight、VIVIZ與D&E等超豪華拼盤陣容，售票資訊可洽主辦單位臉書專頁。