陳詩媛產檢被告知「2數值不足」！肚子大到壓迫胃：怕影響寶寶發展

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟結婚後，目前正懷有身孕。她5日便在社群網站分享孕後的心路歷程，「真的像踏上了一段未知又充滿期待的旅程」，引發不少準媽媽的共鳴。

▲陳詩媛吐露懷孕後的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



照片中，只見陳詩媛頂著齊瀏海黑長直髮，身穿一件寬鬆舒適的淺灰色長袖上衣，坐在舖有潔白寢具的床上。對著鏡頭露出甜美笑容的她，單手輕捧著明顯隆起的孕肚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳詩媛邁入懷孕中期。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



回憶起懷孕初期的艱辛，陳詩媛透露從知道懷孕的那刻起，就變得非常認真看待營養攝取，「最在意的是『有沒有把寶寶發育所需的營養準備好』～。」

▲▼陳詩媛和王齊麟迎來第一個小孩。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



然而，由於陳詩媛初期孕吐反應相當劇烈，身體的不適加上原本就不太喜歡喝牛奶和吃肉，「產檢之後果然顯示鈣和鐵質不足！」隨著孕期步入中期，肚子也越來越大，隨之而來的是胃部受到壓迫，導致她經常沒有胃口，進食量也變少。擔憂營養不均會影響到寶寶的健康發展，她現在也養成了每日固定吃營養品的習慣。