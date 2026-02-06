孔鏘「怪病纏身1年」恐裝葉克膜！雙腳腫脹找不出原因　最新病況曝光

記者孟育民／台北報導

66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是綜藝節目的御用樂手，近年卻頻傳健康亮紅燈，不僅長期受糖尿病、白內障所苦，去年右腳更出現不明原因腫脹，曾被醫師警告若引發肺栓塞，恐需動用葉克膜救命。昨（5日）他現身白冰冰尾牙宴，坦言病因至今仍未查明，雙腳持續腫脹，但已選擇看開與病共存，灑脫表示：「不理它了，不會讓我沒辦法我工作就好。」

▲孔鏘透露身體狀況。（圖／記者周宸亘攝）

孔鏘回憶，去年可說是身體最煎熬的一年，椎間盤突出嚴重發作，痛到無法翻身睡覺，連下床都困難，即便帶孫子到東京迪士尼遊玩，也只能忍痛拄著拐杖陪同。他坦言自己極度怕痛、也怕開刀，「連點眼藥水都會怕」，當時看遍名醫、嘗試各種昂貴針劑仍無效，原本已準備進手術室，最後卻靠每次僅50元的健保復健診所逐漸康復，他感嘆這是長期久坐工作的「職災」，所幸目前恢復狀況良好。

▲孔鏘怪病纏身。（圖／記者周宸亘攝）

此外，孔鏘也分享過去因耳朵堵塞聽不見，連看7家醫院都未改善，某次詢問醫師是否與糖尿病有關，卻遭對方怒斥，讓他對就醫留下陰影，也自嘲沒有「醫生緣」，連糖尿病主治醫師看到數據都會暴跳如雷，笑說：「我媽媽都沒有這樣罵過我，我不怕治療，但我怕跟醫生吵架。」

如今他選擇以運動與打高爾夫球來自主控制血糖。儘管病痛纏身，孔鏘透露2025年行程滿檔，2026年工作更已排到年底，演唱會、節目錄影與海外邀約不斷。被問及是否考慮退休，他直言：「我現在說退休，很多人會扁我，老太后也不會准。」並表示現階段只求身體自由，盼在職業生涯後期留下好作品，新年心願就是健康與觀眾緣。