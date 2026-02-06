AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

記者潘慧中／綜合報導

AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）2025年創立了一個「旅遊手帳」的Instagram帳號，記錄來台旅遊的趣事。近日格外引起討論的是，她上傳了一支在飯店巧遇阿基師的影片，至今已吸引1.2萬人按讚。

▲河北彩伽巧遇阿基師。（圖／翻攝自Instagram／saika_trip_official）



照片中，河北彩伽身穿黑色薄紗透視上衣，內搭黑色細肩帶背心，若隱若現的肌膚展現出優雅的小性感；下半身搭配深灰色的格紋長裙，整體造型有氣質又不失甜美。站在一身潔白廚師服的阿基師身旁，她露出燦爛笑容，心情看起來相當愉悅。

▲河北彩伽得知阿基師有「料理界的志村健」封號的反應。（圖／翻攝自Instagram／saika_trip_official）



在台灣飯店巧遇阿基師後，河北彩伽5日興奮地上傳同框畫面，「幸運巧遇⋯我運氣超好！」聽說對方被譽為「料理界的志村健」時，她瞬間露出驚喜又崇拜的神情，「感覺是個活潑開朗的廚師。」

▲▼河北彩伽仔細聆聽阿基師說話。（圖／翻攝自Instagram／saika_trip_official）



河北彩伽還在貼文中感謝阿基師的款待，「非常熱情的帶我玩逛飯店，真的非常感謝。」雖然這次僅是巧遇參觀，未能品嚐到對方的手藝，但她也許下願望，「很希望下次來能夠有幸吃上他的料理！期待下次相遇～。」