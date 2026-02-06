ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
「胸前透視」主持尾牙！徐凱希認1部位動手腳：後悔沒早點做

記者潘慧中／綜合報導

徐凱希從《我愛黑澀會》出道後，近年在綜藝及主持領域的表現備受肯定。近日格外引起討論的是，她第一次主持戶外尾牙時，胸前透視的造型、加上剛去南韓施打完直角肩的成果，至今已吸引1.5萬人按讚！

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲徐凱希第一次主持戶外尾牙。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

照片中，可以看到徐凱希身穿一襲水藍色的深V短禮服，上半身是鑲滿精緻的銀色亮片馬甲設計，胸前透膚薄紗的設計辣露深邃事業線；下半身則是由層層堆疊的夢幻薄紗組成的蓬蓬裙，造型甜美又浪漫。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲徐凱希的禮服胸前透視。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

徐凱希腳踩一雙銀色厚底高跟鞋，襯托出一雙筆直美腿，完美駕馭了這套既可愛又帶點小女人味的禮服，搭配她的招牌甜笑對著鏡頭眨眼，渾身散發出滿滿的青春活力與少女感。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲徐凱希秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

值得一提的是，徐凱希還自信秀出前陣子飛去南韓施作的直角肩，「人生最後悔的就是沒有早一點打！！！」漂亮的肩膀線條、纖細的手臂與緊緻的體態，讓人眼前一亮。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲▼徐凱希剛去南韓施打直角肩。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

徐凱希

4分鐘前0

金宣虎爆拍戲起生理反應！　女星幫人工呼吸「明顯凸起」畫面瘋傳

46分鐘前0

「胸前透視」主持尾牙！《黑澀會》女星認1部位動手腳：後悔沒早點做

1小時前30

微博之夜／女星頭戴「50cm菩薩光圈盤」闖禍！　隔壁美女同事慘遭撞擊

2小時前42

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

3小時前20

2月6日星座運勢／貴人帶財來！金牛得到朋友幫忙　處女遇高人指點

3小時前1236

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人已結成陰陽夫妻

10小時前59

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

11小時前71

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚：覺得自己好廢

11小時前123

苗可麗滑網友影片驚見亡母！　車上淚崩留言致謝：相信祢一直都在

12小時前96

楊冪《微博之夜》遭指「換掉肖戰搶C位」！　工作室怒點名主辦道歉

