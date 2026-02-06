「胸前透視」主持尾牙！《黑澀會》女星認1部位動手腳：後悔沒早點做

記者潘慧中／綜合報導

徐凱希從《我愛黑澀會》出道後，近年在綜藝及主持領域的表現備受肯定。近日格外引起討論的是，她第一次主持戶外尾牙時，胸前透視的造型、加上剛去南韓施打完直角肩的成果，至今已吸引1.5萬人按讚！

▲徐凱希第一次主持戶外尾牙。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



照片中，可以看到徐凱希身穿一襲水藍色的深V短禮服，上半身是鑲滿精緻的銀色亮片馬甲設計，胸前透膚薄紗的設計辣露深邃事業線；下半身則是由層層堆疊的夢幻薄紗組成的蓬蓬裙，造型甜美又浪漫。

▲徐凱希的禮服胸前透視。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



徐凱希腳踩一雙銀色厚底高跟鞋，襯托出一雙筆直美腿，完美駕馭了這套既可愛又帶點小女人味的禮服，搭配她的招牌甜笑對著鏡頭眨眼，渾身散發出滿滿的青春活力與少女感。

▲徐凱希秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



值得一提的是，徐凱希還自信秀出前陣子飛去南韓施作的直角肩，「人生最後悔的就是沒有早一點打！！！」漂亮的肩膀線條、纖細的手臂與緊緻的體態，讓人眼前一亮。

▲▼徐凱希剛去南韓施打直角肩。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

