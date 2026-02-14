ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
IU、李聖經、芙莉蓮、終極戰士齊聚！Disney+「台日韓美多元劇種」訂閱爽看整年

娛樂中心／綜合報導

春節假期怕劇荒？Disney+獻上誠意滿滿的過年片單，從驚悚台劇《凶宅專賣店》到話題實境秀《天機試煉場》，內容橫跨韓劇、日系動漫與好萊塢大片。現在訂閱不僅能讓年假追劇不間斷，2026年還有多部重量級新作接力登場，從年初一路精彩到年尾，豐富內容一次到位。

▲▼DISNEY+片單。（圖／記者潘士佩攝）

▲Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

過年爽看、未來更強！Disney+影視火力全面展開

農曆新年將至，除了團圓吃年菜，不少人也開始為長假安排一份「追劇清單」。今年Disney+主打「過年就有大量內容可以爽看，同時未來一年也值得期待」，從已確定上線的話題新作，到即將推出的重磅強檔，打造橫跨多元類型的完整片單，讓訂閱不只是一時，而是一整年的娛樂投資。

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲浪漫新作《在你燦爛的季節》由蔡鍾㶸與李聖經攜手主演。（圖／Disney+提供）

韓流旗艦領軍：IU、李棟旭回歸　愛情權謀到生存實境全包

韓劇陣容無疑是影迷的最強首選。最受矚目的莫過於蔡鍾㶸與李聖經攜手主演的浪漫新作《在你燦爛的季節》。故事描繪一段跨越七年的重逢情感，預計於2月20日上線，是年後最具話題性的情感大作。

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲《21世紀大君夫人》以現代視角重新詮釋權力與愛情的拉扯。（圖／Disney+提供）

此外，國民女神IU（李知恩）攜手邊佑錫出演的宮廷新劇《21世紀大君夫人》，以現代視角重新詮釋權力拉扯，吸睛度爆表；而李棟旭與金慧峻再度聯手抗敵的《殺手們的購物中心2》，將延續首季高強度動作節奏，是動作迷必追的神作。加上聚焦社會現實的《韓國製造》，以及2月11日登場、由多位靈媒進行預言對決的占卜實境秀《天機試煉場》，韓影視陣容堪稱史上最強。

▲▼DISNEY+片單。（圖／記者潘士佩攝）

▲話題實境秀《天機試煉場》。（圖／Disney+提供）

台劇新高度：靈異懸疑到奇幻百態

台劇方面，由金鐘影帝李銘順、范少勳、陳姸霏領銜主演的 《凶宅專賣店》 目前正在Disney+熱播中。該劇講述男主角阿澤（范少勳 飾）為了籌措妹妹高昂的醫藥費，誤打誤撞進入「義勝房屋」成為專門買賣凶宅的菜鳥房仲。劇中集結施名帥、林予晞、江宜蓉等實力派陣容，融合靈異、犯罪與人性溫情，是年假必看的在地大作。接下來，2月20日推出的《動物園》，由王柏傑跟邵雨薇領銜主演，展現台劇多元的創作能量，以奇幻色彩描繪人間百態，成為年後值得期待的新作

▲▼DISNEY+片單。（圖／記者潘士佩攝）

▲《凶宅專賣店》透過「凶宅」視角揭開隱藏在房屋背後的祕密。（圖／Disney+提供）

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲《動物園》以奇幻色彩描繪人間百態。（圖／Disney+提供）

日系動漫強檔：咒術迴戰、芙莉蓮　熱血與治癒並存

動漫迷在2026年同樣不寂寞。全球粉絲引頸期盼的《咒術迴戰》第三季已經推出，全新篇章「死滅洄游」規模與衝突全面升級，被視為年度指標作品。此外，療癒神作《葬送的芙莉蓮》第二季以及以滑冰為主題的熱血動畫《金牌得主》第二季也已回歸熱播中。

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲動畫《咒術迴戰》第三季。（圖／Disney+提供）

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲▼《葬送的芙莉蓮》與《金牌得主》都推出第二季。（圖／Disney+提供）

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

好萊塢震撼：電影級規模　終極戰士、科幻大作強勢襲來

歐美影視市場正由重量級IP領銜出擊。首波焦點為《終極戰士：殺戮星球》，該作再度將外星獵人的殘酷獵場推向極限環境，視覺張力全面升級，被視為影迷必看的硬核大片，也於院線大銀幕上映後，回歸串流平台播放，讓觀眾能多維度感受這場獵殺震撼。

此外，科幻經典續作《創：戰神》將帶領觀眾重返數位虛擬宇宙，延續視覺奇觀；而探討美感代價的驚悚影集《美麗毒素》，則透過病態美學的切角，為這份硬核片單增添了更多心理層次的深度。

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲《終極戰士：殺戮星球》。（圖／Disney+提供）

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲《創戰神》帶領觀眾重返光影與程式交織的虛擬宇宙。（圖／Disney+提供）

▲▼DISNEY+片單。（圖／記者潘士佩攝）

▲《美麗毒素》以獨特視角探討美感與代價之間的關係。（圖／Disney+提供）

陸劇爆款預定：楊洋、迪麗熱巴一線卡司齊聚

陸劇迷今年更有福了！由楊洋與章若楠主演《雨霖鈴》，借鑒中國武俠經典《三俠五義》，精采的動作武打畫面與俠義劇情非常值得期待。另一部備受關注的古裝大作《白日提燈》，由迪麗熱巴與陳飛宇主演，改編自高人氣小說，集結一線卡司與精緻服化道，被視為年度爆款潛力作；而《莫離》同樣憑藉紮實劇本，早已在網路上累積極高討論度。

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲▼《雨霖鈴》與《莫離》憑藉細緻的服化道與情感鋪陳，早已在網路上累積討論聲量。（圖／Disney+提供）

▲▼Disney+2026年片單曝光。（圖／Disney+提供）

▲古裝大作《白日提燈》由迪麗熱巴與陳飛宇主演。（圖／Disney+提供）

▲古裝大作《白日提燈》由迪麗熱巴與陳飛宇主演。（圖／Disney+提供）

現在訂閱　一次鎖定過年與未來一整年的精彩

目前平台正處於強檔連發的熱播高峰，包含已全面上線的熱門動畫《咒術迴戰》第三季、《葬送的芙莉蓮》第二季以及《金牌得主》第二季；而深受討論的《凶宅專賣店》也迎來最終大結局。隨後還有接續登場的《在你燦爛的季節》與《天機試煉場》，再到未來備受期待的《白日提燈》等大作值得期待。Disney+展現出內容橫跨類型、節奏緊密接力的強大布局。

無論你是韓劇迷、動漫粉，或偏好台劇與好萊塢大片的影迷，Disney+不只填滿你的農曆新年假期，更提前預約了你未來一整年的娛樂生活。現在就訂閱，開啟春節追劇模式，一起期待接下來不斷登場的精彩作品。

Disney+快閃新年優惠正式開跑，訂閱只要1888，優惠到23日結束，超殺價格讓你一路發發發！現在就訂閱，開啟你的2026全年追劇計畫吧！

