比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

記者黃庠棻／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在2日證實病逝，享年59歲。過去他曾在《超級星光大道》擔任評審，以一句經典的鼓勵「加油好嗎？」廣為人知，在他過世的消息曝光後，昔日參賽歌手也都紛紛發文悼念。在第3屆中表現亮眼的林雨宣也在活動上感謝他當年給予的溫暖。

▲林雨宣透露曾聽過某男演員性騷。（圖／翻攝自林雨宣Threads）

▲林雨宣出席活動談及袁惟仁。（圖／翻攝自林雨宣Threads）

林雨宣在《超級星光大道》第3屆表現亮眼，還獲得了「星光甜心」的封號，5日她出席《人間條件八-凡人歌》記者會，被問到與評審袁惟仁的相處，坦言「坦白說，沒有他，我也不會在這裡。」感謝對方當年給予的機會，雖然比賽結束後較少聯絡，但都會透過新聞關心這位貴人。

▲林雨宣出席活動談及袁惟仁。（圖／綠光劇團提供）

▲林雨宣（左三）出席活動談及袁惟仁。（圖／綠光劇團提供）

回憶《超級星光大道》比賽時，許多觀眾認為袁惟仁對林雨宣有偏愛，戲稱因為她長得漂亮，所以袁惟仁給高分讓她晉級。林雨宣自認「在那一群（參賽者）中，比較沒有實力的我，有機會走到現在，確實滿感謝他的。」

▲▼袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

▲袁惟仁。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

林雨宣指出，袁惟仁評分時對她相當寬容，分數表現都很不錯。她還透露，袁惟仁過世消息傳出前幾天，朋友才傳給她舊時駐唱演唱〈離開我〉的影片，讓她驚呼「這是一個sign嗎？」得知死訊後，她再次錄唱此曲，計畫於近日公開，藉此懷念恩師。

此外，《星光3》前二十名的選手，大部分成員有群組聯絡，大家也在群組內各自傳遞QQ表情，懷念袁惟仁，林雨宣在記者會上表示「沒有他，我早就不知道在哪裡。」

