苗可麗滑網友影片驚見亡母！　車上淚崩留言致謝：相信祢一直都在

記者蔡宜芳／綜合報導

女星苗可麗在去年3月喪母，她也因為沒見到媽媽最後一面，久久無法走出悲痛情緒。神奇的是，她日前竟在網友分享的一段影片中，找到了媽媽的身影，忍不住在計程車上淚崩，也認為這是母親冥冥之中給她的安慰。

▲苗可麗的母親在去年過世。（圖／翻攝自Facebook／苗可麗）

近來，網路正熱議20年前在台灣曾有寶可夢主題樂園的話題，一名網友4日也在Threads分享父親當年去樂園錄製的影片，並透露影片中還拍到了苗可麗。沒想到，貼文發出沒多久後，便釣出苗可麗本尊回覆說：「謝謝妳讓我再一次看見我媽媽。」

▲苗可麗留言。（圖／翻攝自Threads）

原來在影片中，除了苗可麗本人以外，還有苗可麗的媽媽和姊姊。苗可麗在個人社群感性發文說：「你相信嗎？你愛的人會透過很多方式，讓你知道祂一直都在。」深信是母親想透過這種方式，讓她知道愛從未離開。貼文也引網友紛紛感動表示「愛一直都在，只是會用不同的形式存在於我們的身邊」、「這是種多麼溫暖又思念的能量！才能有這樣的機會可以看到」、「也太奇妙了，一定是妳想念媽媽，然後祂也知道」。

▲苗可麗分享媽媽出現的畫面。（圖／翻攝自Facebook／苗可麗）