瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚：覺得自己好廢

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，並在去年11月宣布懷二寶，平時會透過社群記錄日常的她，5日在限動分享懷孕30週的真實心聲。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）



瑀熙透露目前懷孕來到30週，但身體的不適感卻與日俱增，讓她吃足苦頭。瑀熙坦言，現在的肚子已經大到每天要坐著睡覺，因為只要一躺下來，身體就會立刻出現劇烈反應，不僅覺得心臟好喘，甚至會有種沒辦法呼吸的窒息感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑀熙分享懷孕30週心聲。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

除了睡眠品質受影響外，瑀熙也分享體態變化帶來的負擔，她透露自己這胎雖然胖很少，但每天都感覺下半身快撐不住肚子，走路、站立都變得吃力，為此她感嘆這一胎的懷孕過程真的是「初期晚期都更辛苦。」

▲瑀熙分享懷孕30週心聲。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙坦言這段期間「除了身體累，更大的是心理壓力」，眼看著夥伴們忙進忙出，自己卻因為懷孕的關係，「很多事情都沒辦法幫上忙」，為此她難過地表示「有種力不從心的感覺，覺得自己好廢。」所幸在這些時刻，瑀熙的身邊還有一群強大的神隊友，讓她能比較不擔心公司的大小事。