楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚：覺得自己好廢

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，並在去年11月宣布懷二寶，平時會透過社群記錄日常的她，5日在限動分享懷孕30週的真實心聲。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙透露目前懷孕來到30週，但身體的不適感卻與日俱增，讓她吃足苦頭。瑀熙坦言，現在的肚子已經大到每天要坐著睡覺，因為只要一躺下來，身體就會立刻出現劇烈反應，不僅覺得心臟好喘，甚至會有種沒辦法呼吸的窒息感。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙分享懷孕30週心聲。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

除了睡眠品質受影響外，瑀熙也分享體態變化帶來的負擔，她透露自己這胎雖然胖很少，但每天都感覺下半身快撐不住肚子，走路、站立都變得吃力，為此她感嘆這一胎的懷孕過程真的是「初期晚期都更辛苦。」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙分享懷孕30週心聲。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙坦言這段期間「除了身體累，更大的是心理壓力」，眼看著夥伴們忙進忙出，自己卻因為懷孕的關係，「很多事情都沒辦法幫上忙」，為此她難過地表示「有種力不從心的感覺，覺得自己好廢。」所幸在這些時刻，瑀熙的身邊還有一群強大的神隊友，讓她能比較不擔心公司的大小事。

11分鐘前0

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚：覺得自己好廢

26分鐘前0

苗可麗滑網友影片驚見亡母！　車上淚崩留言致謝：相信祢一直都在

1小時前32

楊冪《微博之夜》遭指「換掉肖戰搶C位」！　工作室怒點名主辦道歉

1小時前0

發發遭「開高價收購」原味鞋襪　敖犬神回逗樂她：真的笑死

1小時前10

他一首歌衝3000萬點擊爆紅、收益破百萬　卻在19歲確診超罕見疾病

2小時前0

HUR+成員C.Holly神曲爆紅！　甩肉10公斤曝重磅喜訊

3小時前76

大S逝世遭潑髒水　張蘭怒提告《M字閒聊》：口說無憑

3小時前23

小S復工《小姐不熙娣》倒數？　B2送禮Sandy「藏4字玄機」

4小時前1

范少勳抱病上工「二寶爸」寵妻舉動超甜！　謝欣穎、林奕嵐透視蕾絲裝互尬

4小時前40

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

