他一首歌衝3000萬點擊爆紅、收益破百萬　卻在19歲確診超罕見疾病

記者蔡琛儀／專訪

大馬創作歌手政學zedx去年推出首張個人專輯《noise.》，他過去曾憑著歌曲〈是你〉累積突破三千萬次點擊，讓人氣迅速翻倍。政學笑說，本來就有預期這首歌會紅，但沒想到表現得這麼不錯，被問到歌曲總收益金額時，他害羞透露大概已破百萬元，不過每次賺到的錢幾乎都直接投入下一首作品。

▲歌手政學過去曾憑著歌曲〈是你〉累積突破三千萬次串流。（圖／記者林敬旻攝）

不過政學曾在19歲時，疑似因淋巴突變，罹患台灣一年僅約20至30人確診的罕見疾病「卡斯爾曼氏病」。當時仍在上海讀書的他，某天突然感到胸口不適，前往做電腦斷層掃描後，發現肺部長了一顆乒乓球大小的腫瘤，得知噩耗後，他仍冷靜地先錄下遺言，只留下「希望大家開心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他最後接受微創手術，切除約三分之一的右肺，「我那時只想說去解決就好，只是覺得很煩，要去動手術，會不會很痛。」原本相當怕打針的他，因生病每天得打12針，意外克服對針的恐懼，「我手術醒來後感覺好像無法呼吸，也找不到人，整個房間只有我一個人躺在那，覺得自己好可憐。」

▲政學曾罹患罕見血液疾病「卡斯爾曼氏病」（圖／記者林敬旻攝）

也因為肺部縮小，政學在住院期間每天復健、學走路、吹氣球，積極訓練肺功能，「我在想可能也有心理作用，多少會覺得呼吸、運動能力會不會下降，當時剛動完手術，無法行動，也吹不了東西。」所幸他當時年紀尚輕，復健恢復力相當不錯，目前都沒有復發與後遺症，也未影響歌唱表現。

此外，政學家中在馬來西亞經營一家粵菜餐廳，爸爸曾受封「亞洲廚神」，更當上馬來西亞廚藝總會會長。即便從小常在餐廳幫忙，他暫時仍沒有回家接班的打算，「還是想先去闖闖，都不成功的話再回去接事業。」政學過去學過壁球、踢足球，到如今投入歌唱事業，全都是自己真正有興趣的事，也透露爸媽相當尊重兄妹三人的發展，「我媽希望我們做喜歡的事，我爸雖然沒說，但想法也一樣，沒有達到預期，再回家就好。」





▲政學雖然擁有顯赫家世，還是堅持做自己喜歡的事。（圖／記者林敬旻攝）